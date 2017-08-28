Раскрыто убийство севастопольского таксиста. Убийца взят под стражу

«По данным следствия, вечером 2 августа 2017 года на территории города Севастополя обвиняемый, желая завладеть денежными средствами таксиста, совершил его убийство. С целью сокрытия следов преступления выехал на автомобиле потерпевшего на территорию Бахчисарайского района, где спрятал тело в багажном отделении, затем поджег автомобиль. После чего на общественном транспорте выехал в город Севастополь с похищенными денежными средствами», — говорится в сообщении Следкома.

Также уточняется, что в ходе расследования уголовного дела было проведено более 15 трудоемких экспертиз, в том числе, молекулярно-генетическая судебная экспертиза, по результатам которой была установлена личность потерпевшего. Кроме того, проведены следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.

В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в ночь со 2 на 3 августа в Севастополе пропал человек — Юрий Штеймец (1958 года рождения). Поиски в городской черте, которые в основном вели родственники, друзья пропавшего, волонтеры и общественники ничего не дали. Однако 9 августа автомобиль Юрия — «Daewoo Nexia» серебристого цвета (номер авто н720вф/31) был обнаружен в Бахчисарайском районе, недалеко от одного из сел Бельбекской долины. В машине было тело убитого человека. К сожалению, это и был пропавший севастополец…