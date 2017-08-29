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09:02 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на День города выступят группы «Земляне» и «Город 312»

День города Воронежа в 2017 году будут отмечать 16 сентября. Власти уже подготовили программу празднования.

Источник: Новости Воронежа

О главных мероприятиях в понедельник, 28 августа, на планерке в мэрии рассказал руководитель управления культуры Андрей Харитонов. Чиновник напомнил, что в этом году Воронеж отметит 431 День рождения.

Город уже готовится к празднику — на улице Ленина и набережной появились огромные яркие граффити. Это подарок художников ко Дню города и 85-летию Центрального района.

Сам праздник стартует утром 16 сентября с богослужений «о здравии города и горожан».

«На площади Ленина с 10 часов начнет свою работу благотворительная выставка-ярмарка «Белый цветок», — рассказал Андрей Харитонов. — На сцене у Театра оперы и балета состоится торжественное открытие праздника с церемонией награждения Почетных граждан-2017 года и вручения Памятного знака «Воронеж — город воинской славы».

В этом году горожан ждет новая организация праздника. Вместо традиционных сцен, растянутых по проспекту Революции, сделают тематические улицы. Вместо концертных программ будут интерактивные.

Так, на площади Ленина будет «улица Безопасности», где спасатели регионального МЧС покажут технику и спецоборудование. На «улице Водоканальной» «РВК-Воронеж» покажет программу под названием «Удивительная стихия».

От площади Ленина до главного корпуса ВГУ разместится «улица Студенческая», где будут работать интерактивные площадки вузов.

В Кольцовском сквере горожане смогут подтнуть знание иностранного языка на «улице Английского языка». На площадке около Агропрома будут выступать спортсмены, пройдут турниры по настольному теннису и стрит-болу — здесь будет «улица Спортивная».

Вместо традиционных сцен, растянутых по проспекту Революции, сделают тематические улицы. Вместо концертных программ будут интерактивные.

На Никитинской площади у Утюжка развернется «Чайно-поварская улица». Также в центре города будут работать «улица Турпоходов», «площадь Кузнецов и литейщиков», «проспект Мастеров», «Молочная площадь», «улица Патриотов», «улица Литературная» и другие.

Еще одна популярная площадка у Воронежцев — Адмиралтейская площадь. Здесь горожане смогут наблюдать за регатой «Гонка на Почетный флаг». После там стартует ежегодный фестиваль молодых музыкальных команд «Fresh sound», а затем на сцене выступит ди-джей Леонид Руденко.

В парке «Алые паруса» горожане с детьми смогут побывать на поляне Поздравлений, улице Конструкторов и переулке сказок. Также здесь пройдет фестиваль воздушных шаров.

«На площади Ленина после церемонии открытия праздника стартует большая концертная программа, которая завершится выступлением группы «Земляне», — рассказали в мэрии Воронежа. — А в Воронежском центральном парке выступил группа «Город 312».

А завершит День города яркий праздничный салют, который запустят с дамбы Чернавского моста в 21:00.

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