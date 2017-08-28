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20:26 (мск), источник: Sputnik.md

Кому в Молдове положены пенсии на дом

Полезная информация: в ГП «Почта Молдовы» рассказали, как можно оформить получение пенсии и соцвыплаты на дом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. В государственном предприятии «Почта Молдовы» объяснили, как проходит процедура выдачи пенсий пособий и государственных соцвыплат.

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Согласно местному законодательству, «пенсии и государственные соцвыплаты лицам преклонного возраста и лицам с ограниченными возможностями, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно получать их в отделениях поставщиков платежных услуг, выбранных получателями на основе заявления, доставляются на дом».

«Пенсии и соцвыплаты доставляют бесплатно на дом только вышеуказанным категориям гражданам. Заявление должно быть заполнено лично в почтовом отделении или на дому и передано затем через почтальона», — подчеркнули в «Почта Молдовы».

Получать пенсию и соцвыплаты можно и на банковскую карту, которую выдают бесплатно на основе заявления в любом почтовом отделении или через почтальона.

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