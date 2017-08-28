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21:30 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Стерлитамак накрыла пыльная буря

Стерлитамак накрыла песчаная, а если быть точнее, то пыльная буря. Соответствующие ролики появились в социальных сетях.

Как пишут очевидцы, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер. Вся скопившаяся пыль стояла столпом и начала кружится вихрями. Из-за нее практически ничего не было видно. Буря прошла также быстро, как и началась.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот и другие ролики, как обычно, смотрите на телеканале «Россия-24 Башкортостан» в программе «Мобильный репортёр».

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