Стерлитамак накрыла пыльная буря
Стерлитамак накрыла песчаная, а если быть точнее, то пыльная буря. Соответствующие ролики появились в социальных сетях.
Стерлитамак накрыла песчаная, а если быть точнее, то пыльная буря. Соответствующие ролики появились в социальных сетях.
Как пишут очевидцы, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер. Вся скопившаяся пыль стояла столпом и начала кружится вихрями.
Этот и другие ролики, как обычно, смотрите на телеканале «Россия-24 Башкортостан» в программе «Мобильный репортёр».