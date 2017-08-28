Полиция разыскивает сына актера из «Интернов» в связи с убийством
Сын актера из «Интернов» Корней Макаров подозревается в убийстве блогера в парке Горького.
Сын актера из «Интернов» Корней Макаров подозревается в убийстве блогера в парке Горького.
КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Сына актера сериала «Интерны» разыскивают в рамках дела об избиении до смерти блогера из
«Подозреваемый Корней Макаров по месту жительства не появляется, установить его местонахождение следствию пока не удалось», — сказал источник в правоохранительных органах Москвы.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что следователи установили личность причастного к преступлению. Накануне
Неизвестные вступили в конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он чуть больше чем через неделю скончался, не приходя в сознание.
В руководстве парка уточнили, что нападение произошло на глазах у полутора десятков зевак, однако никто из них не обратился к врачам скорой и не рассказал о причинах происшедшего. Также сообщалось, что записи с камер видеонаблюдения переданы полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».