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20:02 (мск), источник: Sputnik.md

Полиция разыскивает сына актера из «Интернов» в связи с убийством

Сын актера из «Интернов» Корней Макаров подозревается в убийстве блогера в парке Горького.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Сына актера сериала «Интерны» разыскивают в рамках дела об избиении до смерти блогера из Санкт-Петербурга, сообщает Sputnik Южная Осетия.

«Подозреваемый Корней Макаров по месту жительства не появляется, установить его местонахождение следствию пока не удалось», — сказал источник в правоохранительных органах Москвы.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что следователи установили личность причастного к преступлению. Накануне пресс-служба парка Горького сообщила, что 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной произошло нападение на блогера Станислава Думкина.

Неизвестные вступили в конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он чуть больше чем через неделю скончался, не приходя в сознание.

В руководстве парка уточнили, что нападение произошло на глазах у полутора десятков зевак, однако никто из них не обратился к врачам скорой и не рассказал о причинах происшедшего. Также сообщалось, что записи с камер видеонаблюдения переданы полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».

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