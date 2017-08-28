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21:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области хотят вернуть пособия на третьего ребенка

В начале 2017 года их отменило федеральное правительство в связи со стабилизацией демографической ситуации в регионе.

Источник: AP 2017

С 2018 года в Омской области могут вернуть ежемесячные выплаты для многодетных семей. Об этом сообщил на пресс-конференции министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов. Норму отправили на согласование в федеральное правительство.

— Мы направили в министерство труда РФ письмо с нашими расчетами. Ждем, как отреагируют. Думаю, федеральные минтруда и минфин согласуют нам эту норму, чтобы поддержать многодетные семьи, — цитирует «Новый Омск» министра.

Федеральные деньги на пособия многодетным семьям выделяют тем регионам, где наблюдается убыль населения или коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем по стране. Омская область соответствует этим критериям: за полгода число родившихся превысило количество умерших на 1992 человека, коэффициент рождаемости составил 11,3 промиле при среднем показателе 11,5 промиле. Миграционная убыль, напомним, составила 5215 человек.

Отметим, ежемесячные выплаты на третьего ребенка были отменены в 2017 году. Ранее их выплачивали семьям, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста. Размер пособия приравнивался к величине прожиточного минимума для детей (8 925 рублей на момент отмены).

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