В Омской области хотят вернуть пособия на третьего ребенка

Источник: AP 2017

С 2018 года в Омской области могут вернуть ежемесячные выплаты для многодетных семей. Об этом сообщил на пресс-конференции министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов. Норму отправили на согласование в федеральное правительство.

— Мы направили в министерство труда РФ письмо с нашими расчетами. Ждем, как отреагируют. Думаю, федеральные минтруда и минфин согласуют нам эту норму, чтобы поддержать многодетные семьи, — цитирует «Новый Омск» министра.

Федеральные деньги на пособия многодетным семьям выделяют тем регионам, где наблюдается убыль населения или коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем по стране. Омская область соответствует этим критериям: за полгода число родившихся превысило количество умерших на 1992 человека, коэффициент рождаемости составил 11,3 промиле при среднем показателе 11,5 промиле. Миграционная убыль, напомним, составила 5215 человек.