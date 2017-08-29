Скажи мне, что ты ешь
Немедицинский взгляд на здоровое и современное питание.
Антропологов всегда интересовала тема питания, как с эволюционной, так и с
Немедицинский взгляд на здоровое и современное питание.
Антропологов всегда интересовала тема питания, как с эволюционной, так и с
Не хлебом единым
Важной особенностью антропологического подхода к полезной еде и здоровому питанию является ориентация на понимание внутренней точки зрения изучаемого народа и используемых им терминов. То, что мы с вами называем «здоровым» и «полезным», может считаться вредным в других обществах и наоборот. Надо помнить, что еда может считаться полезной не только с биологической точки зрения, но и символической, особенно с точки зрения духовной связи человека с предками, богами и животными.
Например, для христиан употребление освященного хлеба и вина как тела и крови Христа является важным ритуалом, который выходит за рамки питательной ценности хлеба и вина как бытовых продуктов. Для инуитов из арктической Канады употребление мяса и крови свежедобытого тюленя — не менее важный ритуал единства человека с животными, так как инуиты верят, что души людей и тюленей находятся в постоянной циркуляции в этом и потустороннем мире и поэтому тело инуита не может быть здоровым, если в его крови нет тюленьей крови. Залогом здоровья считается ответственная охота, разделение добычи между соседями и родственниками и употребление в пищу всех частей тела тюленей, включая внутренние органы и свежую кровь. Таким образом, «здоровое питание» у инуитов напрямую связано с представлениями об экологическом балансе популяций людей и тюленей, а также взаимосвязи души и тела.
Благодаря символической ценности пищи люди из разных областей мира и в разные исторические эпохи считали полезными совершенно разные продукты и субстанции, включая, например, собачье мясо, съедобные птичьи гнезда и даже человеческие тела. Конечно, не стоит думать, будто такие «продукты» входили в постоянный рацион. Скорее, они употреблялись в особо значимых или крайних случаях (например, в ходе редкого ритуала, для исцеления от тяжелой болезни или во время сурового голода), но так или иначе считались неотъемлемыми ингредиентами поддержания здорового тела и здорового духа. При этом, с точки зрения антропологии, важно не только то, что едят люди в разных культурах, но и как происходит процесс приготовления и принятия пищи, особенно церемониальные трапезы.
Но обратимся к повседневному питанию. В
Например, в 1985 году Бойд Итон и Мелвин Коннер выдвинули «гипотезу несогласованности» (the discordance hypothesis), суть которой состоит в том, что гены человека эволюционируют очень медленно, не успевая адаптироваться к стремительно меняющимся историческим эпохам и образу жизни людей. Авторы предположили, что физиология современного человека до сих пор работает в соответствии с рационом
Важно отметить, что ученые не предлагали кардинально менять режим питания и возвращаться к образу жизни
Область знания под названием «антропология еды» предлагает несколько ответов на эти вопросы. Как уже упоминалось, еда для человека важна не просто как ресурс для механического насыщения организма, а как культурный символ и инструмент поддержания социальных отношений. Предпочтения в еде, способы принятия пищи и даже доступ к определенным продуктам напрямую отражает статус и гендер человека, религиозные убеждения, национальную принадлежность, а также является атрибутом нашей социальной идентичности и индивидуальности.
Ешь современно
Например, антропологические исследования посетителей Макдоналдса в Пекине в конце 1980-х годов показало, что многие китайцы с энтузиазмом поедали гамбургеры и бикмаки, потому что хотели казаться продвинутыми и современными. Одна из опрошенных молодых мам даже заметила, что, хотя ей самой не нравится странный вкус еды в Макдональдсе, но она старается привыкнуть, чтобы можно было водить туда свою дочку, которую она хочет воспитать «западной» и «современной». Нечто аналогичное могут вспомнить и те москвичи, которые застали открытие первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в январе 1990 года.
Эти и другие идеи — о современности, капитализме, ответственности за окружающую среду, защите животных и так далее — часто становятся главными критериями людей при выборе еды и режима питания. Причем эти идеи очень эластичны, что позволяет разным людям выражать одни и те же идеи разными методами. Взять, например, идею современности: если одни демонстрируют свою современность через потребление западных продуктов, то другие с той же целью увлекаются палеодиетой или отдают предпочтение местным фермерским продуктам. Второе часто идет рука об руку с неприятием модернистских ценностей, критикой жизни на «всем готовом», отказом от полуфабрикатов и других «полу"-вещей. Но это не значит, что эти люди испытывают ностальгию по прошлому и противятся прогрессу. Просто они ищут альтернативные пути развития — они тоже современны, но на свой лад.
Как отмечают антропологи, такие исторические эпохи, как Возрождение, Новое время или современность, о которых нам рассказывали в школе, являются условными теоретическими категориями и выходят за пределы объективности в том смысле, что, например, «современность» воспринимается всеми
В конце 1980-х годов в Италии в ответ на распространение культуры фастфуда зародилось движение, получившее название «слоуфуд» («медленное питание»). Оно направлено на поддержку региональных кулинарных традиций и внедрение контроля за качеством продуктов. Однако самое важное с точки активистов слоуфуда — это сохранение культуры застолья. По их мнению, современные люди перестали вместе готовить и есть за общим столом, что разрушительно влияет на социальные отношения, на взаимопонимание между близкими — и даже на их здоровье.
Вместо долгих семейных ужинов, когда люди за общей трапезой не спеша делились новостями, наступило время полуфабрикатов, перекусов на бегу и
Питание и неравенство
Идеи слоуфуда и так называемого традиционного питания многим людям могут показаться разумными и важными, однако надо понимать, что в них заложены определенные социальные ценности и установки, которые не всем придутся по душе. Практически в любой стране приготовление еды ложится на плечи женщин, и надо признать, что полуфабрикаты, консервы, микроволновая печь и другие достижения пищевой индустрии сильно облегчили им жизнь. Сторонники возврата к традиционной кухне, выпечке домашнего хлеба, приготовлению солений и разнообразных «медленных» блюд невольно способствуют закреплению гендерных ролей. Впрочем, есть и такие сторонники слоуфуда, которые сознательно готовы поровну распределять «женскую» нагрузку между супругами или партнерами.
Есть еще один немаловажный фактор, о котором постоянно умалчивают, когда речь заходит о здоровом питании. Этот фактор — экономическая иерархия и растущая пропасть между богатыми и бедными. Как показывают исследования по политэкономии, — науке о том, как распределяются в обществе материальные ресурсы и кто имеет к ним доступ, — не каждый человек, даже в богатых и развитых странах, может позволить себе органические и натуральные продукты. Когда человек едва сводит концы с концами, думать о здоровом питании ему не приходится. Поэтому призывы к употреблению свежего мяса и овощей, экзотических продуктов типа ямса или ягод годжи и так далее могут иметь смыслы, выходящие за рамки стремления к здоровью или критики современного мира. В
Рассуждая об общественном неравенстве, Бурдье пришел к выводу, что люди поддерживают свое положение в обществе, а иногда даже поднимаются по социальной лестнице не только благодаря использованию экономических механизмов, но и за счет культурного и символического «богатства», то есть умения поддерживать разговор о высоком искусстве, разбираться в изысканной еде или модной одежде. Так, в рамках теории Бурдье, если в современном обществе люди не очень обеспечены, но говорят о вреде лактозы и необходимости заменять коровье молоко миндальным, о пользе спирулины, нута и крупы киноа, об опасности глютена и углеводов, о замене сахара на стевию, то тем самым они подчеркивают свою принадлежность к образованным и «высоким» слоям общества.
Именно поэтому модные диеты часто приводят к появлению контрдвижений, критикующих пищевой элитаризм. Взять, например, кухню панков. Идеология панка как социального явления связана с критикой экономических привилегий и вызовом иерархическому укладу общества. Согласно американскому исследованию
Отчасти схожий подход к еде демонстрируют фриганы (от английского слова free — бесплатный, свободный). Идея фриганизма основана на отказе от участия в глобальной пищевой индустрии и на возвращении к докапиталистическому укладу жизни, когда каждая семья сама обеспечивала себя продуктами. Результаты исследования, проводившегося в американском штате Орегон, свидетельствуют о том, что фриганы озабочены не только личным здоровьем, но и «здоровьем» всей планеты — именно поэтому они выступают категорически против современного производства и потребления продуктов, с огромными объемами ежедневных отходов. Они не предлагают полностью упразднить капитализм (они понимают, что это невозможно), но лишь стремятся к тому, чтобы их поведение наносило планете как можно меньше вреда.
Не ешь холодное
Кроме немедицинского подхода к питанию на Западе, существует еще целая вселенная незападных медицинских систем, в которых представления о «здоровой» еде учитывают не калории, питательные вещества и витамины, а соответствие целому ряду правил питания. Эти правила могут зависеть от конституции тела человека, его пола, возраста, физического состояния, а также времени суток и даже времени года.
Так, согласно Аюрведе — собранию медицинских традиций Южной Азии, — все продукты питания делятся на две символические категории: «горячее» и «холодное». Однако тут имеется в виду не температура конкретных продуктов, а предполагаемый эффект, который они оказывают на тело человека. Например, молоко и кокос являются охлаждающими продуктами, поэтому от них стоит воздерживаться в холодное время года. А вот папайя является горячительным продуктом, поэтому ее не советуют есть беременным женщинам, так как беременность относится к «горячему» состоянию тела, и если женщина будет употреблять
Во многих областях Индии рис является основополагающей частью рациона любой семьи, и тем не менее в некоторых ситуациях рис считается скорее вредным, чем полезным продуктом. В одной гималайской деревне, где автор этой статьи жила в ноябре 2015 года, местные жители ели только пшеничные лепешки на завтрак, обед и ужин, объясняя это тем, что уже наступил холодный сезон, а значит, надо воздерживаться от риса, так как он охлаждает тело.
Итак, мы видим, что на выбор режима питания, помимо медицинских факторов, влияют множество других: религиозные традиции, культурные ценности, стремление выглядеть современным, желание утвердить свой статус в обществе и многое другое. Все люди хотят питаться правильно, но, подчеркивают антропологи, представления о «здоровой» еде чрезвычайно разнообразны и зависят как от общества, к которому принадлежит человек, так и от исторического периода, который это общество переживает. Именно поэтому невозможно раз и навсегда указать, какая диета будет наилучшей для всех.
Венера Халикова