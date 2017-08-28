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20:57 (мск), источник: Интерфакс

У Марка Цукерберга родилась вторая дочь Август

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — У основателя Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы родилась вторая дочь, девочку назвали Август.

Источник: AP 2017

Об этом сам Цукерберг написал на странице в соцсети. Кроме того, родители опубликовали письмо своей дочери.

«Дорогая Август! Добро пожаловать в этот мир! Мне и маме очень интересно, какой ты вырастешь. Когда родилась твоя сестра, мы написали ей письмо о том, в каком мире она и ты, как мы надеемся, вырастут — в мире, где образование будет лучше, болезней будет меньше, а связи между людьми будут прочнее. Мы писали, что с помощью всех изобретений и новых технологий твое поколение должно жить намного лучше, чем наше — и мы принимаем на себя обязательства поработать над тем, чтоб так и было», — начинается письмо предпринимателя и его жены к дочери.

Август — второй ребенок 32-летних Цукерберга и Чан, их первая дочь Максима родилась 1 декабря 2015 года.

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Артур Джабраилов
.......в те времена такими именами было модно называть.....
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