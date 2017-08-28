У Марка Цукерберга родилась вторая дочь Август
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — У основателя Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы родилась вторая дочь, девочку назвали Август.
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — У основателя Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы родилась вторая дочь, девочку назвали Август.
Об этом сам Цукерберг написал на странице в соцсети. Кроме того, родители опубликовали письмо своей дочери.
«Дорогая Август! Добро пожаловать в этот мир! Мне и маме очень интересно, какой ты вырастешь. Когда родилась твоя сестра, мы написали ей письмо о том, в каком мире она и ты, как мы надеемся, вырастут — в мире, где образование будет лучше, болезней будет меньше, а связи между людьми будут прочнее. Мы писали, что с помощью всех изобретений и новых технологий твое поколение должно жить намного лучше, чем наше — и мы принимаем на себя обязательства поработать над тем, чтоб так и было», — начинается письмо предпринимателя и его жены к дочери.
Август — второй ребенок 32-летних Цукерберга и Чан, их первая дочь Максима родилась 1 декабря 2015 года.