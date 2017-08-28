В Москве кремировали тело вокалиста «Рабфака» Александра Семенова
В Москве простились с
В Москве простились с
Певца кремировали в
«Семенов меня всё время выбешивал. Упертый, истеричный, неуживчивый. Орали мы друг на друга постоянно. Мозг он мне выносил как никто из половых подруг. А что еще он мог воплотить на сцене, как не старого шизофренического совка? Лирика одинокого пятидесятилетнего сердцееда весом в полтора центнера просмотров особо не набирала, и информационного повода не давала», — заявил Елин.
Друзья и поклонники помянули музыканта в одном из заведений на Большой Сухаревской.
Напомним, Александра Семенова нашли 22 августа в съемной квартире в Москве. Пока официально о причинах смерти «рабфаковца» не объявлено. Павел Пивоваров.