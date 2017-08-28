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21:28 (мск), источник: ЕАН

В Москве кремировали тело вокалиста «Рабфака» Александра Семенова

В Москве простились с рок-музыкантом, солистом «Рабфака» Александром Семеновым.

Певца кремировали в Николо-Архангельском крематории. Об этом ЕАН рассказал поэт, участник группы Александр Елин.

«Семенов меня всё время выбешивал. Упертый, истеричный, неуживчивый. Орали мы друг на друга постоянно. Мозг он мне выносил как никто из половых подруг. А что еще он мог воплотить на сцене, как не старого шизофренического совка? Лирика одинокого пятидесятилетнего сердцееда весом в полтора центнера просмотров особо не набирала, и информационного повода не давала», — заявил Елин.

Друзья и поклонники помянули музыканта в одном из заведений на Большой Сухаревской.

Напомним, Александра Семенова нашли 22 августа в съемной квартире в Москве. Пока официально о причинах смерти «рабфаковца» не объявлено. Павел Пивоваров.

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