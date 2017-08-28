Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Жена президента Татарстана, заработавшая 2,3 млрд за год (фото)
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кэри разделась для глянца – СМИ
"Это смешно": эксперт про опасность армии Украины
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10Муссонные наводнения в Южной Азии
28 августа, источник: Sputnik.by

Названы районы Беларуси, где растут самые «фонящие» грибы

Сравнение результатов радиационного контроля в течение последних пяти лет показывает, что содержание цезия-137 в ягодах и грибах постепенно уменьшается.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Самые радиоактивные грибы растут в Березинском, Чериковском, Столинском и Лельчицком районах, сообщили Sputnik в понедельник в ГУ «Беллесозащита».

Читайте также
Психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века

Традиционно летом радиологи лесхозов проводят работы в лесах по изучению загрязнения грибов и ягод. Сравнение результатов радиационного контроля в течение последних пяти лет показывает, что содержание цезия-137 в ягодах и грибах постепенно уменьшается. Это объясняется его естественным радиоактивным распадом, снижением подвижности в почве.

«При общей тенденции к уменьшению активности радионуклидов в лесной продукции загрязнение ягод цезием-137 сохраняются — до 28% черники от всех проверенных в год превышают допустимый уровень», — сказали в Беллесозащите.

Для грибов этот показатель выше — цезием загрязнены до 37% свежих грибов от всех проверенных в год.

«Высокие уровни содержания цезия-137 в грибах были зафиксированы во многих лесхозах», — уточнили собеседники Sputnik.

По их словам, самые опасные грибы растут в Чериковском (Могилевская область, 2148 Бк/кг в сыроежках), Березинском (Минская область, 3380 Бк/кг в сыроежках), Лельчицком (Гомельская область, 6851 Бк/кг в белых грибах), Столинском (Брестская область, 5200 Бк/кг в лисичках).

В учреждении напомнили, что информацию о загрязнении лесов цезием-137, об уровнях содержания радионуклидов в ягодах и грибах можно получить на сайтах лесхозов в специальном разделе «Радиационный контроль».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лидский байк-фестиваль: воздушный шар и мотоцикл с коляской тушенки
Макей о переговорах с главой МИД Египта: конструктивные и насыщенные
КНДР запустила ракету в сторону Японии
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Порошенко поручил ВСУ соблюдать режим тишины в Донбассе
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Каспийске
Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам России
У Марка Цукерберга родилась дочь Август
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь