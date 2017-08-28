Названы районы Беларуси, где растут самые «фонящие» грибы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Самые радиоактивные грибы растут в Березинском, Чериковском, Столинском и Лельчицком районах, сообщили Sputnik в понедельник в ГУ «Беллесозащита».

Читайте также Психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века

Традиционно летом радиологи лесхозов проводят работы в лесах по изучению загрязнения грибов и ягод. Сравнение результатов радиационного контроля в течение последних пяти лет показывает, что содержание цезия-137 в ягодах и грибах постепенно уменьшается. Это объясняется его естественным радиоактивным распадом, снижением подвижности в почве.

«При общей тенденции к уменьшению активности радионуклидов в лесной продукции загрязнение ягод цезием-137 сохраняются — до 28% черники от всех проверенных в год превышают допустимый уровень», — сказали в Беллесозащите.

Для грибов этот показатель выше — цезием загрязнены до 37% свежих грибов от всех проверенных в год.

«Высокие уровни содержания цезия-137 в грибах были зафиксированы во многих лесхозах», — уточнили собеседники Sputnik.

По их словам, самые опасные грибы растут в Чериковском (Могилевская область, 2148 Бк/кг в сыроежках), Березинском (Минская область, 3380 Бк/кг в сыроежках), Лельчицком (Гомельская область, 6851 Бк/кг в белых грибах), Столинском (Брестская область, 5200 Бк/кг в лисичках).