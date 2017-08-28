Пассажиры рейса «Симферополь — Уфа» ждали самолета больше 11 часов

Спустя почти полсуток люди, наконец, вернулись в Уфу.

По данным РИА Новости, в этот же день в Симферополе были задержаны еще 9 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Магнитогорск. С опозданием вылетали самолеты компаний Red Wings, Vim airlines и Ural airlines.