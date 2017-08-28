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21:26 (мск), источник: PROUFU.ru

Пассажиры рейса «Симферополь — Уфа» ждали самолета больше 11 часов

В аэропорту Симферополя на 11 часов задержали рейс в Уфу. Десятки пассажиров были вынуждены ждать в общем зале, их отказались размещать в гостиницах, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Рейс «Симферополь — Уфа» обслуживала авиакомпания Red Wings. Представитель перевозчика не смог объяснить пассажирам причину задержки.

Спустя почти полсуток люди, наконец, вернулись в Уфу.

По данным РИА Новости, в этот же день в Симферополе были задержаны еще 9 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Магнитогорск. С опозданием вылетали самолеты компаний Red Wings, Vim airlines и Ural airlines.

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