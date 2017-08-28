Пассажиры рейса «Симферополь — Уфа» ждали самолета больше 11 часов
В аэропорту Симферополя на 11 часов задержали рейс в Уфу. Десятки пассажиров были вынуждены ждать в общем зале, их отказались размещать в гостиницах, сообщает ГТРК «Башкортостан».
В аэропорту Симферополя на 11 часов задержали рейс в Уфу. Десятки пассажиров были вынуждены ждать в общем зале, их отказались размещать в гостиницах, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Рейс «Симферополь — Уфа» обслуживала авиакомпания Red Wings. Представитель перевозчика не смог объяснить пассажирам причину задержки.
Спустя почти полсуток люди, наконец, вернулись в Уфу.
По данным РИА Новости, в этот же день в Симферополе были задержаны еще 9 рейсов в Москву,