В Воронежской области сезон отравления грибами начался досрочно
Сезон сбора еще не начался, а в больницах уже побывали два десятка человек.
Сезон сбора еще не начался, а в больницах уже побывали два десятка человек.
Грибами в области на сегодняшний день отравились двадцать жителей области, пятеро из них — дети. К счастью, все живы, но получили тяжелую интоксикацию.
Оказывать им помощь пришлось в условиях стационара. Как правило, пострадавшие употребляли в пищу ядовитые грибы, похожие на съедобные.
Так, говорят специалисты, опасные грибы легко спутать с лисичками, свинушками, сыроежками и даже шампиньонами.