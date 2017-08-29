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11:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области сезон отравления грибами начался досрочно

Сезон сбора еще не начался, а в больницах уже побывали два десятка человек.

Источник: Вести - Воронеж

Грибами в области на сегодняшний день отравились двадцать жителей области, пятеро из них — дети. К счастью, все живы, но получили тяжелую интоксикацию.

Оказывать им помощь пришлось в условиях стационара. Как правило, пострадавшие употребляли в пищу ядовитые грибы, похожие на съедобные.

Так, говорят специалисты, опасные грибы легко спутать с лисичками, свинушками, сыроежками и даже шампиньонами.

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