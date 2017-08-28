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22:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдена неизвестная опасность полета в космос

Российские исследователи вместе с коллегами из Канады раскрыли влияние полета в космос на белковый состав крови. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

В частности, они установили, что организм человека реагирует на невесомость как на болезнь, а иммунная система включает всевозможные защитные организмы.

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К подобным выводам исследователи пришли, проведя анализ концентрации 125 белков в плазме крови 18 российских космонавтов. Соответствующие анализы были взяты у них за месяц до полета, по возвращении из космоса и спустя неделю реабилитации.

Удалось подтвердить, что изменилась концентрация белков, участвующих в регуляции иммунитета. Таким образом, организм человека реагирует на полет в космос как на болезнь на молекулярном уровне. При полете процессам адаптации к новым условиям подвергаются все типы клеток, органов и тканей человека.

В своей работе ученые прибегли к количественной протеомике, определяя как наличие самого белка, так и его количество. В будущем они намерены использовать точечный метод для поиска специфических белков, влияющих на организм в условиях невесомости — это предполагает сдачу крови прямо на орбите.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
Серьёзный разворот .
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