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00:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта причина «эпидемии» массовых убийств в средневековой Европе

Археологи из Оксфордского университета рассказали о чрезвычайно высоком уровне насилия в крупных городах средневековой Европы. Ученые нашли травмы на черепах, найденных на английских кладбищах и датированных 1050−1550 годами нашей эры. Убийства происходили из-за споров между ремесленниками, составляющими основу городского населения. Об этом сообщает издание New Scientist.

Всего специалисты проанализировали состояние 399 черепов. Часть останков была найдена на кладбищах при монастырях, где в средневековье хоронили преимущественно состоятельных людей. Оказалось, что 6,8 процента останков имели насильственные травмы, а четверть из них были несовместимы с жизнью.

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Чаще всего жертвами оказывались представители низших классов. По мнению ученых, это связано с тем, что бедняки разрешали споры, часто прибегая к дракам и насилию, тогда как люди побогаче использовали развивающуюся в те времена правовую систему.

Анализ останков с других кладбищ времен Средневековья показал, что уровень насилия в других странах Европы был также высок. Так, в Хорватии тупые травмы черепа имели 12 процентов останков. Однако убийства в Лондоне, по мнению специалистов, происходили чаще, чем в остальных городах Англии.

Отметки коронеров того времени указывают, что большинство преступлений происходило ночью с воскресенья на понедельник, когда мужчины отдыхали в тавернах. Поэтому пьянство является еще одной возможной причиной насилия в городах.

Специалисты отмечают, что богатые люди также прибегали к насилию, участвуя в рыцарских дуэлях. Однако погибали они от других травм, поскольку их головы были защищены шлемами.

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