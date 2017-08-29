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01:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети посмеялись над «промазавшей» по Японии Северной Кореей

Пользователи Twitter отреагировали на запуск в КНДР очередной ракеты. Сообщалось, что снаряд неопределенного типа пролетел над территорией Японии и упал в воду, не причинив ущерба.

«А что если Гоздилла выйдет из моря и бросит ракету обратно в КНДР?» — спрашивает JamesSHowell.

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SavinTheBees удивляется, как можно было «промахнуться мимо целой страны», и утверждает, что КНДР целится хуже, даже чем баскетболист Шакил О’Нил — с трехочковой линии.

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