В сети посмеялись над «промазавшей» по Японии Северной Кореей
Пользователи Twitter отреагировали на запуск в КНДР очередной ракеты. Сообщалось, что снаряд неопределенного типа пролетел над территорией Японии и упал в воду, не причинив ущерба.
Пользователи Twitter отреагировали на запуск в КНДР очередной ракеты. Сообщалось, что снаряд неопределенного типа пролетел над территорией Японии и упал в воду, не причинив ущерба.
«А что если Гоздилла выйдет из моря и бросит ракету обратно в КНДР?» — спрашивает JamesSHowell.
SavinTheBees удивляется, как можно было «промахнуться мимо целой страны», и утверждает, что КНДР целится хуже, даже чем баскетболист Шакил О’Нил — с трехочковой линии.