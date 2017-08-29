Большинство хабаровчан мечтают работать из дома

По данным опроса сайта по поиску работы и персонала, 97% хабаровчан хотели бы иметь возможность работать из дома. Зарплата.ру выяснила, что именно привлекает хабаровчан в удаленной работе, и готовы ли они пожертвовать своей зарплатой, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Зарплата.ру.

На момент опроса 11% работающих горожан отметили, что им не нужно ходить в офис — они работают удаленно. Как оказалось, остальные хабаровчане страстно мечтают о таком образе жизни.

Больше всего горожан привлекает возможность не тратить время на дорогу (75%), решать днем свои дела (70%), экономить на проезде (49%).

Для каждого пятого хабаровчанина несомненным плюсом удаленной работы является возможность обедать дома.15% хотят ходить дома в пижаме и не бриться, а еще избегают общаться с коллегами лично.

17% также отметили, что работа из дома позволит им быть рядом с маленькими детьми.

Сказывается ли удаленная работа на зарплате? 39% опрошенных хабаровчан считают, что удаленные сотрудники зарабатывают меньше, чем другие, а 18%, напротив, думают, что работа из дома позволит им повысить зарплату.