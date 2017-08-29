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08:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Финал седьмого сезона «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам

Финальная серия седьмого сезона «Игры престолов» собрала рекордные 16,5 млн зрителей. Об этом сообщает издание Variety. Новый эпизод стал самым длинным в истории саги, его хронометраж составил 81 минуту. Новый эпизод.

Премьеру эпизода, который получил название «Дракон и волк» посмотрело 12,1 млн телезрителей. При этом с учетом данных онлайн-сервиса HBO Go, где также транслировался финальная серия, общее число зрителей составляет 16,5 млн.

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По данным Variety, финальный эпизод прошлого сезона посмотрели на 36% меньше человек. Съемки последнего, восьмого сезона сериала начнутся в октябре 2017 года.

«Игра престолов» впервые вышла в эфир весной 2011-го и показала небывалый для кабельного шоу рейтинг пилотного эпизода — за два миллиона просмотров. Новаторский сериал сразу же начал рушить драматургические конвенции, доселе принятые на ТВ: герои и злодеи Вестероса перестали быть просто героями и злодеями и обрели амбивалентность. 24 апреля состоялась мировая премьера шестого сезона сериала.

В 2016 году «Игра престолов» и «Вице-президент» стали главными победителями телевизионной премии Emmy. Они вновь были названы лучшим драматическим и лучшим комедийным сериалами.

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Во время загрузки произошла ошибка.
28 августа© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Сергей Костенко
Да как вы можете критиковать эвропейские ценности!!!
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