Финал седьмого сезона «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам

Премьеру эпизода, который получил название «Дракон и волк» посмотрело 12,1 млн телезрителей. При этом с учетом данных онлайн-сервиса HBO Go, где также транслировался финальная серия, общее число зрителей составляет 16,5 млн.

По данным Variety, финальный эпизод прошлого сезона посмотрели на 36% меньше человек. Съемки последнего, восьмого сезона сериала начнутся в октябре 2017 года.

«Игра престолов» впервые вышла в эфир весной 2011-го и показала небывалый для кабельного шоу рейтинг пилотного эпизода — за два миллиона просмотров. Новаторский сериал сразу же начал рушить драматургические конвенции, доселе принятые на ТВ: герои и злодеи Вестероса перестали быть просто героями и злодеями и обрели амбивалентность. 24 апреля состоялась мировая премьера шестого сезона сериала.