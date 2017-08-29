Власти Приангарья выплатили 42,7 млн рублей многодетным семьям на подготовку к школе

С 1 июня за выплатами на подготовку к школе 25 тысяч детей обратились 11 тысяч многодетных родителей. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

«В конце прошлого года губернатором Иркутской области Сергеем Левченко было принято решение об оказании помощи многодетным семьям по подготовке ребятишек к школе, в частности, в областном бюджете были предусмотрены средства по 3 тысячи рублей на каждого ученика из семьи, где больше трех ребятишек», — подчеркнул глава ведомства.