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04:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Власти Приангарья выплатили 42,7 млн рублей многодетным семьям на подготовку к школе

Правительство Иркутской области выплатило 42,7 млн рублей семьям, имеющим трех и более детей на подготовку к школе. С 1 июня по 24 августа 14244 ребенка получили средства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

С 1 июня за выплатами на подготовку к школе 25 тысяч детей обратились 11 тысяч многодетных родителей. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

«В конце прошлого года губернатором Иркутской области Сергеем Левченко было принято решение об оказании помощи многодетным семьям по подготовке ребятишек к школе, в частности, в областном бюджете были предусмотрены средства по 3 тысячи рублей на каждого ученика из семьи, где больше трех ребятишек», — подчеркнул глава ведомства.

Министр пояснил, что сегодня в Приангарье проживает более 25 тысяч многодетных семей. В бюджете региона на выплаты предусмотрено 78 млн рублей.

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