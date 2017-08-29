В столице Башкирии появится улица в честь автора проекта Уфимской центральной электростанции

Такиулла Абдулханович Алиев родился 14 июля 1894 года в деревне Новое Зияшево Мензелинского уезда Уфимской губернии. Учился в двухклассной русско-башкирской школе, а в 1914 году окончил Казанскую учительскую школу.

В декабре 1914 года был призван в армию, где его определили в запасный батальон в Уфе, однако уже осенью 1915 года он был переведен в город Бузулук. В 1916 году Алиева направили в Казанское военное училище, где по окончании обучения он получил чин прапорщика. Восьмилетнюю военную службу Такиулла Алиев закончил в 1922 году красноармейцем.

В том же году он оставил военную службу и поступил на электротехнический факультет Московского государственного университета. Одновременно по предложению БашЦИК он принимал активное участие в подготовке павильонов БАССР к Первой сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Следующие пять лет его жизни были связаны с Башкирским представительством, созданным в соответствии с соглашением центральной советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии. За это время Такиулла Алиев из профессионального военного превратился в технического специалиста и производственника. Уже в 1929 году он вернулся в Уфу в качестве заместителя председателя треста «Башэлектропромстрой». В 1930—1931 годах Алиев — заведующий отделом и член президиума Башкирского центрального совета народного хозяйства, автор проекта Уфимской центральной электростанции. А с 1931 года возглавлял строительство электростанций и линий электропередачи в Урало-Поволжье, Казахстане и Белоруссии.

В 1934—1939 годах — главный инженер Марийской ГРЭС, начальник строительства Уфимской и Минской ТЭЦ, Воронежской и Карагандинской ГРЭС, Челябинской ТЭЦ. С 1939 по 1947 год он начальник участка СУГРЭС, планового отдела на строительстве ТЭЦ в Каменске-Уральском, СМУ Главуралэнергостроя, Свердловскэлектростроя.