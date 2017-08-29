Свадебный кортеж из большегрузов проехал по Семею

На видеокадрах видно, как к излюбленному месту молодоженов «Святому ключу» приехал свадебный кортеж из тяжелых грузовиков. Видимо, жених и невеста решили выделиться и отметить свое бракосочетание по-особенному. Три белых грузовых авто были красочно украшены шарами, ленточками, бантиками и сердечками. Однако машины были без прицепов. За грузовиками ехали еще несколько машин.