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07:27 (мск), источник: Kazinform

Свадебный кортеж из большегрузов проехал по Семею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Необычную вереницу из грузовых автомобилей семейчане сняли на видео, сообщает портал «Устинка Live».

Источник: Kazinform

На видеокадрах видно, как к излюбленному месту молодоженов «Святому ключу» приехал свадебный кортеж из тяжелых грузовиков. Видимо, жених и невеста решили выделиться и отметить свое бракосочетание по-особенному. Три белых грузовых авто были красочно украшены шарами, ленточками, бантиками и сердечками. Однако машины были без прицепов. За грузовиками ехали еще несколько машин.

Очевидцы, которые засняли необычную свадьбу, отмечают, что такого в Семее еще не было. Свадебный кортеж с грузовыми авто стал самым обсуждаемым в городе.

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