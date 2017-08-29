Свадебный кортеж из большегрузов проехал по Семею
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Необычную вереницу из грузовых автомобилей семейчане сняли на видео, сообщает портал «Устинка Live».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Необычную вереницу из грузовых автомобилей семейчане сняли на видео, сообщает портал «Устинка Live».
На видеокадрах видно, как к излюбленному месту молодоженов «Святому ключу» приехал свадебный кортеж из тяжелых грузовиков. Видимо, жених и невеста решили выделиться и отметить свое бракосочетание
Очевидцы, которые засняли необычную свадьбу, отмечают, что такого в Семее еще не было. Свадебный кортеж с грузовыми авто стал самым обсуждаемым в городе.