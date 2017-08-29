Последние дни августа в Казахстане будут жаркими
Теплая погода и кратковременные дожди ждут казахстанцев в последние дни августа, рассказала синоптик «Казгидромета» Айдана Абыкан.
Теплая погода и кратковременные дожди ждут казахстанцев в последние дни августа, рассказала синоптик «Казгидромета» Айдана Абыкан.
За прошедшие сутки температура воздуха в республике была на 2..7 градусов выше климатической нормы. В предстоящие дни в отдельных районах западных, северных, центральных и восточных областей пройдут кратковременные дожди с грозой, но максимальная температура воздуха при этом местами ожидается плюс 28…37 градусов.
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