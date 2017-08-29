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07:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Последние дни августа в Казахстане будут жаркими

Теплая погода и кратковременные дожди ждут казахстанцев в последние дни августа, рассказала синоптик «Казгидромета» Айдана Абыкан.

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Источник: Sputniknews.kz

За прошедшие сутки температура воздуха в республике была на 2..7 градусов выше климатической нормы. В предстоящие дни в отдельных районах западных, северных, центральных и восточных областей пройдут кратковременные дожди с грозой, но максимальная температура воздуха при этом местами ожидается плюс 28…37 градусов.

На юго-западные, южные и юго-восточные области республики будет поступать очень горячий воздух с Западной Азии, поэтому здесь ещё жарче, дневная температура будет повышаться до 32…41 тепла. Поэтому температура на всей территории Казахстана сохранится выше нормы на 2−8 градусов.

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