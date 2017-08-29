Последние дни августа в Казахстане будут жаркими

За прошедшие сутки температура воздуха в республике была на 2..7 градусов выше климатической нормы. В предстоящие дни в отдельных районах западных, северных, центральных и восточных областей пройдут кратковременные дожди с грозой, но максимальная температура воздуха при этом местами ожидается плюс 28…37 градусов.