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05:36 (мск), источник: Newslab.ru

На остановках «Городской электрички» появились навесы

На всех пассажирских платформах Красноярска завершена установка крытых навесов. В общей сложности, ими оборудованы 17 остановочных пунктов в черте города и 6 — на маршруте электропоездов от Красноярска до Дивногорска.

Оснащение остановочных пунктов «Городской электрички» крытыми навесами началось в 2013 году. Навесы представляют собой прочные металлические конструкции, под каждым расположены лавочки. На платформах с низким пассажиропотоком навесы небольшие, а самая масштабная по размерам конструкция смонтирована на остановочном пункте «Студенческая», откуда ежедневно оправляются в поездки сотни красноярцев.

Затраты ОАО «РЖД» на оборудование платформ «Городской электрички» крытыми навесами составили порядка 4,5 млн рублей.

В настоящее время в Красноярске продолжается строительство новых остановочных пунктов электропоездов в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Так, завершается возведение пассажирской платформы «Северное шоссе» в Советском районе. Этот остановочный пункт оснащен крытыми навесами уже на этапе строительства.

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