На остановках «Городской электрички» появились навесы

Оснащение остановочных пунктов «Городской электрички» крытыми навесами началось в 2013 году. Навесы представляют собой прочные металлические конструкции, под каждым расположены лавочки. На платформах с низким пассажиропотоком навесы небольшие, а самая масштабная по размерам конструкция смонтирована на остановочном пункте «Студенческая», откуда ежедневно оправляются в поездки сотни красноярцев.

В настоящее время в Красноярске продолжается строительство новых остановочных пунктов электропоездов в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Так, завершается возведение пассажирской платформы «Северное шоссе» в Советском районе. Этот остановочный пункт оснащен крытыми навесами уже на этапе строительства.