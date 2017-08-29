Шахтёры отметили профессиональный праздник

К круглой дате работники самого крупного в России угольного разреза проводят трудовую вахту и вспоминают важнейшие события последних лет. Такие, например, как добыча миллиардной тонны угля с начала работы предприятия — показатель уникальный для отрасли. Торжества в городе начались утром и закончились после заката — концертом российских звёзд и ярким фейерверком. Мероприятия прошли такжев городах Назарово и Шарыпово, где угледобыча считается градообразующей отраслью.



«Отрасль наша набирает обороты. В этом году в Российской Федерации будет добыто около 400 тонн угля. В прошлом было где-то 385. С каждым годом мы добавляем, при этом и экспортная составляющая серьёзно растёт», — отметил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фёдоров.



Лучших из лучших профессионалов шахтёрского дела наградили на праздничном концерте в Красноярске. Сегодня в Сибирской угольной энергетической компании трудятся более 5 тысяч человек. Благодаря их труду по добыче угля самым безопасным — открытым способом наш регион лидер в стране.



«Угольная промышленность была и остаётся очень важной частью экономики Красноярского края. У нас добывается почти 40 млн. тонн угля ежегодно. Это десятая часть всего угля, что добывается в Российской Федерации», — отметил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко



Труд шахтёров — это дело отважных, самоотверженных и профессиональных людей. Сегодня это гордое звание носят тысячи жителей Красноярского края.