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05:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Глава МВД РФ наградил полицейских Иркутска медалями за спасение человека

Медалью МВД России «За смелость во имя спасения» награждены старшие сержанты полиции Владимир Новик и Евгений Бугаевский из Иркутска по приказу министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Как напоминает 28 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские патрулировали улицы Иркутска, когда около 3.00 ночи получили сообщение о том, что возле одного из жилых домов находится автомобиль, двигатель которого продолжительное время работает на высоких оборотах.

В салоне машины, из-под капота которой шел густой дым и вырывались языки пламени, правоохранители заметили мужчину в бессознательном состоянии. Рискуя обжечься, Владимир Новик вытащил его из горящей автомашины.

Оказав мужчине первую доврачебную помощь, полицейские приняли меры к тушению горевшего автомобиля и эвакуации стоявших рядом транспортных средств.

Напомним, ранее за спасение человека на пожаре Владимир Новик указом президента РФ также был награжден медалью «За спасение погибавших». В декабре 2012 года, находясь на службе в составе автопатруля еще в звании сержанта, он получил из дежурной части сообщение о возгорании квартиры в многоквартирном доме на одной из улиц Иркутска. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели в окне квартиры на первом этаже пламя и дым.

Мгновенно оценив ситуацию, Владимир Новик подогнал служебный автомобиль к окну горевшей квартиры. Встав на капот автомобиля, полицейские разбили окно и проникли внутрь помещения. Без специальных средств тушения и защиты, подвергая себя риску, они, сбивая пламя с помощью автомобильного огнетушителя, осмотрели квартиру. В задымленном коридоре они обнаружили лежавшего на полу мужчину без сознания.

Сотрудники полиции вынесли его на улицу через окно, оказали первую доврачебную помощь, сделав непрямой массаж сердца, после чего у пострадавшего появились пульс и дыхание.

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