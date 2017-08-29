Глава МВД РФ наградил полицейских Иркутска медалями за спасение человека

Как напоминает 28 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские патрулировали улицы Иркутска, когда около 3.00 ночи получили сообщение о том, что возле одного из жилых домов находится автомобиль, двигатель которого продолжительное время работает на высоких оборотах.

В салоне машины, из-под капота которой шел густой дым и вырывались языки пламени, правоохранители заметили мужчину в бессознательном состоянии. Рискуя обжечься, Владимир Новик вытащил его из горящей автомашины.

Оказав мужчине первую доврачебную помощь, полицейские приняли меры к тушению горевшего автомобиля и эвакуации стоявших рядом транспортных средств.

Напомним, ранее за спасение человека на пожаре Владимир Новик указом президента РФ также был награжден медалью «За спасение погибавших». В декабре 2012 года, находясь на службе в составе автопатруля еще в звании сержанта, он получил из дежурной части сообщение о возгорании квартиры в многоквартирном доме на одной из улиц Иркутска. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели в окне квартиры на первом этаже пламя и дым.

Мгновенно оценив ситуацию, Владимир Новик подогнал служебный автомобиль к окну горевшей квартиры. Встав на капот автомобиля, полицейские разбили окно и проникли внутрь помещения. Без специальных средств тушения и защиты, подвергая себя риску, они, сбивая пламя с помощью автомобильного огнетушителя, осмотрели квартиру. В задымленном коридоре они обнаружили лежавшего на полу мужчину без сознания.