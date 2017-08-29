Посвятить памяти Драчева чемпионат по пауэрлифтингу, предложила депутат хабаровской Закдумы

Народный избранник отметила, что полностью поддерживает инициативу хабаровских спортсменов, обратившихся к президенту РФ с просьбой посмертно отметить выдающегося пауэрлифтера высоким спортивным званием, сообщает ИА AmurMedia.
Не остались в стороне от обсуждения вопроса о необходимости по достоинству отметить достижения чемпиона и хабаровские общественники и депутаты. Депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Ларионова рассказала, что по ее мнению память об Андрее Драчеве непременно нужно сохранить, например путем учреждения посвященного ему ежегодного чемпионата по пауэрлифтингу:
— Мне очень сложно комментировать ситуацию, потому что лично с Андреем Драчевым я не была знакома. К сожалению, только после освещения в СМИ этого трагического случая я узнала, что погиб такой великий спортсмен.
Не многие спортсмены приносят краю такую славу, поэтому считаю, что отметить Андрея однозначно стоит.
— Сколько у нас замечательных спортсменов, о которых мы узнаем слишком поздно? Я не говорю о парашютистах, которые живут в краевой столице, ставят мировые рекорды, прославляют край на международном уровне и… тишина. Те же стрелки — олимпийские призеры. Прославлять их надо и потому озвученное предложение целиком поддерживаю. Из того, как можно почтить, хорошим вариантом выглядят спортивные соревнования. Ведь проходит в Хабаровске международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, и это очень значимое событие. Может быть в противном случае, кто-то из юных спортсменов и не знал бы, что есть такой человек, столько сделавший для развития спорта. В любом случае, думаю что федерация пауэрлифтинга сможет предложить вариант, достойный увековечить память Андрея Драчева.