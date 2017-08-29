Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбежавший актер Пашинин получает удовольствие от войны в Донбассе
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
В Донецке ответили Порошенко на поздравление с Днем города – СМИ
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
05:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Посвятить памяти Драчева чемпионат по пауэрлифтингу, предложила депутат хабаровской Закдумы

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Ларионова предложила учредить чемпионат по пауэрлифтингу, посвященный памяти трагически погибшего Андрея Драчева.

Народный избранник отметила, что полностью поддерживает инициативу хабаровских спортсменов, обратившихся к президенту РФ с просьбой посмертно отметить выдающегося пауэрлифтера высоким спортивным званием, сообщает ИА AmurMedia.

Не остались в стороне от обсуждения вопроса о необходимости по достоинству отметить достижения чемпиона и хабаровские общественники и депутаты. Депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Ларионова рассказала, что по ее мнению память об Андрее Драчеве непременно нужно сохранить, например путем учреждения посвященного ему ежегодного чемпионата по пауэрлифтингу:

— Мне очень сложно комментировать ситуацию, потому что лично с Андреем Драчевым я не была знакома. К сожалению, только после освещения в СМИ этого трагического случая я узнала, что погиб такой великий спортсмен.

Не многие спортсмены приносят краю такую славу, поэтому считаю, что отметить Андрея однозначно стоит.

— Сколько у нас замечательных спортсменов, о которых мы узнаем слишком поздно? Я не говорю о парашютистах, которые живут в краевой столице, ставят мировые рекорды, прославляют край на международном уровне и… тишина. Те же стрелки — олимпийские призеры. Прославлять их надо и потому озвученное предложение целиком поддерживаю. Из того, как можно почтить, хорошим вариантом выглядят спортивные соревнования. Ведь проходит в Хабаровске международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, и это очень значимое событие. Может быть в противном случае, кто-то из юных спортсменов и не знал бы, что есть такой человек, столько сделавший для развития спорта. В любом случае, думаю что федерация пауэрлифтинга сможет предложить вариант, достойный увековечить память Андрея Драчева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 SM-стратегия "на пальцах" - дневной интенсив от Виктории Дерюгиной пройдет в Хабаровске
Звездопад в сентябре: Тимати, Олег Митяев, Лия Ахеджакова, Ирина Муравьева, КВН и другие
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Президент США верит в нормализацию отношений с Россией
Киев законодательно определит Россию как «страну-агрессора»
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
В сети посмеялись над "промазавшей" по Японии Северной Кореей
Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам России
У Марка Цукерберга родилась дочь Август
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь