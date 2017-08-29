Посвятить памяти Драчева чемпионат по пауэрлифтингу, предложила депутат хабаровской Закдумы

Не остались в стороне от обсуждения вопроса о необходимости по достоинству отметить достижения чемпиона и хабаровские общественники и депутаты. Депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Ларионова рассказала, что по ее мнению память об Андрее Драчеве непременно нужно сохранить, например путем учреждения посвященного ему ежегодного чемпионата по пауэрлифтингу:

— Мне очень сложно комментировать ситуацию, потому что лично с Андреем Драчевым я не была знакома. К сожалению, только после освещения в СМИ этого трагического случая я узнала, что погиб такой великий спортсмен.