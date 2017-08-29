Агафья Лыкова написала губернатору Кемеровской области письмо
В нем отшельница пожелала Аману Тулееву здоровья.
В нем отшельница пожелала Аману Тулееву здоровья.
Сибирская отшельница Агафья Лыкова передала губернатору Кемеровской области Аману Тулееву письмо с пожеланиями выздоровления и связанный ею поясок.
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Помимо этого, Владимир Макута забрал с заимки 10
Отшельница поблагодарила Амана Тулеева за помощь и сообщила, что молится за его здоровье. После этого Агафья Лыкова передала Владимиру Макуте письмо и поясок для губернатора.