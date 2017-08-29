Агафья Лыкова написала губернатору Кемеровской области письмо

Сибирская отшельница Агафья Лыкова передала губернатору Кемеровской области Аману Тулееву письмо с пожеланиями выздоровления и связанный ею поясок.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на заимку к отшельнице заезжал глава Таштагольского района Владимир Макута. Он привез Агафье Лыковой гостинцы от губернатора Кузбасса: 150 кг комбикорма для кур, 100 кг комбикорма для коз, 50 кг пшеницы, 50 кг других круп (в том числе рис, гречка, пшено), 150 кг хлебопекарной муки, апельсины, арбуз, а также свечи, батарейки и глину для обмазки печки.

Помимо этого, Владимир Макута забрал с заимки 10 студентов-волонтеров из Московского госуниверситета информтехнологий, радиотехники и электроники. Они провели в тайге 10 дней, за это время помогли отшельнице накосить траву для коз, высушить и уложить сено, заготовить дрова, почистить погреб, отремонтировать курятник и сарай.