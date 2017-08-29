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05:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Агафья Лыкова написала губернатору Кемеровской области письмо

В нем отшельница пожелала Аману Тулееву здоровья.

Сибирская отшельница Агафья Лыкова передала губернатору Кемеровской области Аману Тулееву письмо с пожеланиями выздоровления и связанный ею поясок.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на заимку к отшельнице заезжал глава Таштагольского района Владимир Макута. Он привез Агафье Лыковой гостинцы от губернатора Кузбасса: 150 кг комбикорма для кур, 100 кг комбикорма для коз, 50 кг пшеницы, 50 кг других круп (в том числе рис, гречка, пшено), 150 кг хлебопекарной муки, апельсины, арбуз, а также свечи, батарейки и глину для обмазки печки.

Помимо этого, Владимир Макута забрал с заимки 10 студентов-волонтеров из Московского госуниверситета информтехнологий, радиотехники и электроники. Они провели в тайге 10 дней, за это время помогли отшельнице накосить траву для коз, высушить и уложить сено, заготовить дрова, почистить погреб, отремонтировать курятник и сарай.

Отшельница поблагодарила Амана Тулеева за помощь и сообщила, что молится за его здоровье. После этого Агафья Лыкова передала Владимиру Макуте письмо и поясок для губернатора.

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