За неделю в Приморье поймали свыше 300 нетрезвых водителей

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники ГИБДД Приморья за прошедшую неделю выявили и привлекли к административной ответственности 321 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Всего же с начала года к ответственности привлекли 4 676 водителей, севших за руль в состоянии опьянения, и 4 079 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

597 правонарушителей повторно управляли транспортным средством, находясь в нетрезвом состоянии. Они привлечены к уголовной ответственности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.