Строители Пермского зоопарка сообщили, что им не платят за работу

Рабочие, которые трудятся на стройке Пермского зоопарка, сообщили, «59.ru», что им два месяца не платят зарплату. По словам рабочих, по документам на стройке сейчас должны работать180 человек, но по факту многие не выходят на объект, так как работодатель не выполняет обязательства.

Представитель субподрядчика компании АО «РЖДстрой», отвечающей за строительство зоопарка, Илья Козырев сообщил порталу, что деньги на зарплату перечисляют в срок, максимальные отклонения от графика выплат не превышали двух дней.

Бухгалтер компании-подрядчика ООО «Фирма «Стуз», которая непосредственно ведёт строительство, сообщила, что деньги рабочим задолжали только за вторую половину июля и первую половину августа. Она заверила, что на этой неделе с долгами рассчитаются.