Строители Пермского зоопарка сообщили, что им не платят за работу

Рабочие, которые трудятся на стройке Пермского зоопарка, сообщили, «59.ru», что им два месяца не платят зарплату. По словам рабочих, по документам на стройке сейчас должны работать180 человек, но по факту многие не выходят на объект, так как работодатель не выполняет обязательства.
Представитель субподрядчика компании АО «РЖДстрой», отвечающей за строительство зоопарка, Илья Козырев сообщил порталу, что деньги на зарплату перечисляют в срок, максимальные отклонения от графика выплат не превышали двух дней.
Бухгалтер
Напомним, в начале августа сообщалось, что строительство Пермского зоопарка идёт с отставанием на 133 дня. Объект по плану должны сдать в конце 2018 года. По словам представителя субподрядчика, отставание происходит