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10:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Центральный и Индустриальный районы Хабаровска останутся без воды на две недели

Отключения водоснабжения начнутся в эту пятницу.

В Хабаровске с 1 сентября без горячей воды останутся жители Индустриального района и части Центрального района. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в хабаровской теплосетевой компании, водоснабжение отключат до 15 сентября.

С 1 по 15 сентября воды не будет в жилых домах в центре в границах улиц: Мухина (от Постышева до Слободской), Гамарника (нечетная сторона), Слободская, Пушкина до К. Маркса; частично в Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Костромская, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы; а также в Хабаровском районе (поселки Ильинка, Ракитное).

С 6 по 12 сентября в связи с ремонтом на котельной Волочаевского городка не будет горячей воды в домах по ул. Подгаева.

Во время гидравлических испытаний горожанам следует быть осторожными. При обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность обходить опасные участки, не пытаться пересечь их на транспорте. В случаях возникновения опасности необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: 36−35−16.

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