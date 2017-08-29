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06:28 (мск), источник: ТАСС

Местами дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прохладная, сырая и ветреная погода ожидается во вторник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

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Источник: РИА "Новости"

«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 15−17 градусов, по области будет от 12 до 17 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северной четверти, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

Предстоящей ночью — без осадков. В столице столбики термометров покажут 7−9 градусов, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов. Ветер северный, 5−10 м/с. Днем в среду будет солнечно. В Москве воздух прогреется до 17−19 градусов, по области — до 15−20 градусов. Ветер северный, 5−10 м/с.

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