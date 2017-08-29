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09:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Бабье лето наступило на Южном Урале

Южноуральцы могут попытаться определить погоду на середину сентября уже сейчас.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 64% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области началось молодое бабье лето. Оно должно продлиться до 11 сентября, а с 14 начаться старое, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По народным поверьям, хорошая погода в ближайшие две недели прогнозирует ненастье в середине сентября. И наоборот. В это время на Руси устраивались народные гулянья с хороводами и начинались свадебные недели.

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