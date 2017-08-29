Бабье лето наступило на Южном Урале

В Челябинской области началось молодое бабье лето. Оно должно продлиться до 11 сентября, а с 14 начаться старое, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По народным поверьям, хорошая погода в ближайшие две недели прогнозирует ненастье в середине сентября. И наоборот. В это время на Руси устраивались народные гулянья с хороводами и начинались свадебные недели.