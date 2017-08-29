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07:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге трамваи по Татищева запустят 1 октября

Или чуть раньше.

Источник: УралИнформБюро

Трамваи по новой ветке Ленина — Татищева в Екатеринбурге запустят 1 октября 2017 года. Однако не исключено, что это произойдет раньше, заявил в эфире программы «Открытая студия» глава администрации уральской столицы Александр Якоб.

Движение по автодороге от ВИЗа в направлении центра также будет запущено 1 октября, передает «Уралинформбюро».

Ранее, ко Дню города, по обновленной к ЧМ-2018 магистрали разрешили ездить из центра в сторону ВИЗа.

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