В Екатеринбурге трамваи по Татищева запустят 1 октября
Или чуть раньше.
Или чуть раньше.
Трамваи по новой ветке Ленина — Татищева в Екатеринбурге запустят 1 октября 2017 года. Однако не исключено, что это произойдет раньше, заявил в эфире программы «Открытая студия» глава администрации уральской столицы Александр Якоб.
Движение по автодороге от ВИЗа в направлении центра также будет запущено 1 октября, передает «Уралинформбюро».
Ранее, ко Дню города, по обновленной к ЧМ-2018 магистрали разрешили ездить из центра в сторону ВИЗа.