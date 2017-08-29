Кинопикник устроят в челябинском парке Гагарина
Продолжить знакомство с отечественным кинематографом челябинцы могут в грядущие выходные.
Продолжить знакомство с отечественным кинематографом челябинцы могут в грядущие выходные.
На этот раз покажут фильм «Старомодная комедия», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Вход свободный. А чтобы комфортнее было смотреть киноклассику, можно взять с собой плед и термос с горячим чаем. Сеанс начнется в 10:00 субботы, 2 сентября, в Летнем театре парка Гагарина.