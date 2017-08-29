Уфимцев о паводке и перекрытых дорогах будут предупреждать по телефону

Мэрия башкирской столицы планирует развивать способы коммуникации с горожанами. В 2016−17 годах администрация запустила несколько интерактивных карт — пробок, ямочного ремонта, экологическую и зон ответственности. В ближайшее время власти Уфы планируют соединить все эти карты и создать единый сайт.

Кроме того, к сайту будет привязано и новое мобильное приложение. Авторизоваться в нем можно будет через социальные сети. Пользователи будут получать оповещения о перекрытых дорогах, ямочном ремонте и ситуации на реках во время половодья.