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07:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Нацбанк выпустил «Монету благополучия» номиналом 100 тенге

Монету можно будет использовать в качестве медальона-оберега для привлечения удачи и долголетия.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 авг — Sputnik. Национальный банк Республики Казахстан 29 августа выпускает в обращение коллекционную биколорную монету «Монета благополучия» («Черепаха») номиналом 100 тенге.

Биколорная монета выполнена в виде медальона-оберега. В верхней части расположено углубление, с помощью которого можно создать отверстие для цепочки или шнурка. В монете используется тантал в виде фигурной вставки, имеющей форму и цвет панциря черепахи.

Черепаху Нацбанк выбрал как символ долголетия, удачи и благополучия, а также из-за легенды о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой.

«Основное достоинство талисмана в том, что он способен привлекать удачу в дом, в котором находится, улучшает уровень жизни, помогает в решении любых дел и возникающих задач. Черепаший панцирь означает стабильность и надежность, поэтому изображение данного животного будет больше всего помогать хозяину дома, главному человеку в семье», — считают в финрегуляторе.

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На лицевой стороне (аверсе) расположена надпись «100 ТЕҢГЕ», логотип Национального банка РК и элементы национального орнамента. По окружности проходят надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ», «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», а также элементы национального орнамента, число 2017 и надпись «Ag 925 19,3g Ta 20,0g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.

На оборотной стороне (реверсе) изображена черепаха с нанесенным на панцирь стилизованным изображением девяти цифр «Магического квадрата Ло Шу». По окружности — надписи «ИГІЛІК МОНЕТАСЫ»,"МОНЕТА БЛАГОПОЛУЧИЯ и «THE WELL — BEING COIN», а также элементы национального орнамента.

Монета изготовлена в биколорном исполнении массой 39,3 грамма (кольцо — из серебра 925/1000 пробы массой 19,3 грамма, диск — из тантала массой 20 грамм), диаметр описанной окружности — 38,61 мм, качество изготовления «proof», максимальный тираж — 2,5 тысячи штук, боковая поверхность (гурт) без рифлений и надписей.

По информации Нацбанка, коллекционные биколорные «Монеты благополучия» («Черепахи») номиналом 100 тенге изготовлены в соответствии с соглашением о выпуске и продаже монет между Национальным банком Республики Казахстан, Монетным двором Польши и Казахстанским монетным двором. Согласно соглашению часть тиража (максимально 2000 штук) реализуется на внутреннем рынке Казахстана, часть реализуется Монетным двором Польши за пределами РК.

Биколорные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка РК на государственном, русском и английском языках.

«Черепахами» можно расплачиваться на всей территории Казахстана по их номинальной стоимости — 100 тенге.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Нацбанка и через интернет-магазин на сайте НБРК.

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