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07:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Режим повышенной готовности введен на энергообъектах Хабаровского края

Режим повышенной готовности введен во всех подразделениях филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети». Такая мера принята в связи с ухудшающимися погодными условиями, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе электросетевой компании.

28 августа с 17 часов во всех подразделениях филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» был введен режим повышенной готовности, который продлится вплоть до утра 31 августа. На большей части территорий Хабаровского края в ближайшие двое суток ожидается резкое изменение погоды.

По прогнозам синоптиков, практических во всех районах края ожидаются обильные осадки в виде дождей и сильных ливней. Ситуацию усугубит ветер 13−18 м/с с порывами до 28 м/с, что может негативно отразиться на штатной работе объектов электросетевого хозяйства энергокомпании и бесперебойном энергоснабжении конечных потребителей.

С целью минимизации возможных последствий непогоды специалистами Хабаровских электрических сетей мобилизованы 38 оперативно-ремонтные бригады в количестве 170 специалистов подстанционной службы, испытателей, линейщиков и специалистов релейной службы. Кроме этого, для организации ремонтно-восстановительных работ приведены в готовность 90 единиц техники, в том числе и спецтехники.

Энергетики призывают жителей края соблюдать правила электробезопасности! Во время стихии категорически запрещается находиться вблизи линий электропередачи; во избежание короткого замыкания в сети необходимо исключить попадание воды на электроприборы. При обнаружении поврежденных линий электропередачи необходимо сообщить о данном факте на «горячую линию» АО «ДРСК»: 8−800−1000−397 (круглосуточно и бесплатно) либо в диспетчерские пункты сетевых районов (РЭС) по месту жительства.

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