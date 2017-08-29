Режим повышенной готовности введен на энергообъектах Хабаровского края

28 августа с 17 часов во всех подразделениях филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» был введен режим повышенной готовности, который продлится вплоть до утра 31 августа. На большей части территорий Хабаровского края в ближайшие двое суток ожидается резкое изменение погоды.

По прогнозам синоптиков, практических во всех районах края ожидаются обильные осадки в виде дождей и сильных ливней. Ситуацию усугубит ветер 13−18 м/с с порывами до 28 м/с, что может негативно отразиться на штатной работе объектов электросетевого хозяйства энергокомпании и бесперебойном энергоснабжении конечных потребителей.

С целью минимизации возможных последствий непогоды специалистами Хабаровских электрических сетей мобилизованы 38 оперативно-ремонтные бригады в количестве 170 специалистов подстанционной службы, испытателей, линейщиков и специалистов релейной службы. Кроме этого, для организации ремонтно-восстановительных работ приведены в готовность 90 единиц техники, в том числе и спецтехники.