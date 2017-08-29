В Новосибирской области ввели режим повышенной пожароопасности
Чрезвычайно высокая пожароопасность ожидается в период с 29 августа по 1 сентября, сообщили в
Чрезвычайно высокая пожароопасность ожидается в период с 29 августа по 1 сентября, сообщили в
В Новосибирской области ввели режим повышенной пожароопасности с 29 августа по 1 сентября, заявили в
В Карасукском районе сохранится пожароопасность 5 класса горимости, а в Барабинском, Чановском, Венгеровском и Чистоозерном районах — 4 класса.
Сотрудники МЧС предупреждают, что риск возникновения природных пожаров в эти дни значительно повышается.
«Основными причинами их возникновения могут стать: нарушение правил пожарной безопасности населением, в том числе во время сбора грибов и ягод, во время сенокоса, уборки урожая и проведения других сельскохозяйственных работ, при сжигании мусора», — отметили в
В МЧС напомнили, что людям стоит быть осторожными в обращении с огнем, тушить костры, не поджигать траву и соблюдать правила пожарной безопасности.