Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков высказался про актера РФ, воюющего за Украину
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
13Умерла Вера Глаголева
07:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области ввели режим повышенной пожароопасности

Чрезвычайно высокая пожароопасность ожидается в период с 29 августа по 1 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В Новосибирской области ввели режим повышенной пожароопасности с 29 августа по 1 сентября, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

В Карасукском районе сохранится пожароопасность 5 класса горимости, а в Барабинском, Чановском, Венгеровском и Чистоозерном районах — 4 класса.

Сотрудники МЧС предупреждают, что риск возникновения природных пожаров в эти дни значительно повышается.

«Основными причинами их возникновения могут стать: нарушение правил пожарной безопасности населением, в том числе во время сбора грибов и ягод, во время сенокоса, уборки урожая и проведения других сельскохозяйственных работ, при сжигании мусора», — отметили в пресс-службе ведомства.

В МЧС напомнили, что людям стоит быть осторожными в обращении с огнем, тушить костры, не поджигать траву и соблюдать правила пожарной безопасности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На территории ТЭЦ-2 в Новосибирске прогремел взрыв
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Президент США верит в нормализацию отношений с Россией
Киев законодательно определит Россию как «страну-агрессора»
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
В сети посмеялись над "промазавшей" по Японии Северной Кореей
Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам России
У Марка Цукерберга родилась дочь Август
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь