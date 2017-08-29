Утром на линейках 1 сентября в Омске будет прохладно

Последние дни лета в Омской области будут жаркими. Чего не скажешь о ночах. Такой прогноз даёт Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы.

Сегодня, 29 августа, днём ожидается +24…+29°. По северу региона будет холоднее — до +18…+23°. Местами пройдёт небольшой дождь с грозой.

Завтра, 30 августа, ночью похолодает до +8…+13°. Днём воздух прогреется до +23…+28°, лишь по северу до +17°. Кое-где прольётся дождь.

В последний день лета, 31 августа, ночь по-прежнему будет прохладной: ожидается +9…+14. Днём потеплеет до +23…+28°, на севере области до +18…+23. В этот день жители некоторых районов смогут увидеть последнюю летнюю грозу в 2017 году.