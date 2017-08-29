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07:10 (мск), источник: Om1.ru

Утром на линейках 1 сентября в Омске будет прохладно

На прощание лето подарит омичам 28-градусную жару, но потом жителей региона ждут холодные ночи.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 64% 765 мм рт. ст. 4 м/с

Последние дни лета в Омской области будут жаркими. Чего не скажешь о ночах. Такой прогноз даёт Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы.

Сегодня, 29 августа, днём ожидается +24…+29°. По северу региона будет холоднее — до +18…+23°. Местами пройдёт небольшой дождь с грозой.

Завтра, 30 августа, ночью похолодает до +8…+13°. Днём воздух прогреется до +23…+28°, лишь по северу до +17°. Кое-где прольётся дождь.

В последний день лета, 31 августа, ночь по-прежнему будет прохладной: ожидается +9…+14. Днём потеплеет до +23…+28°, на севере области до +18…+23. В этот день жители некоторых районов смогут увидеть последнюю летнюю грозу в 2017 году.

Такие же холодные ночь и утро ждут омичей и в День знаний — 1 сентября. По долгосрочному прогнозу GisMeteo, температура воздуха будет колебаться от +13° с утра до +25° в разгар дня.

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