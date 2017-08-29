Утром на линейках 1 сентября в Омске будет прохладно
На прощание лето подарит омичам 28-градусную жару, но потом жителей региона ждут холодные ночи.
На прощание лето подарит омичам 28-градусную жару, но потом жителей региона ждут холодные ночи.
Последние дни лета в Омской области будут жаркими. Чего не скажешь о ночах. Такой прогноз даёт
Сегодня, 29 августа, днём ожидается +24…+29°. По северу региона будет холоднее — до +18…+23°. Местами пройдёт небольшой дождь с грозой.
Завтра, 30 августа, ночью похолодает до +8…+13°. Днём воздух прогреется до +23…+28°, лишь по северу до +17°.
В последний день лета, 31 августа, ночь
Такие же холодные ночь и утро ждут омичей и в День знаний — 1 сентября. По долгосрочному прогнозу GisMeteo, температура воздуха будет колебаться от +13° с утра до +25° в разгар дня.