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07:33 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге открылся муниципальный роддом с палатами для отцов

Роддом при екатеринбургской ГКБ № 40 открылся после ремонта.

Работы продолжались с 14 по 27 августа 2017 года. За этот период продезинфицированы все служебные и лечебные помещения пятиэтажного здания: дородовое, родовое и послеродовое отделения, буфеты, комнаты для персонала, а также справочная и выписная. Улучшены теплозащитные свойства 16 пластиковых окон, заменены на новые подоконники в палатах и служебных помещениях.

Кроме того, впервые в муниципальном роддоме появились две палаты класса люкс. Они рассчитаны на маму с ребенком и ее помощника: отца, одного из родственников или няню. В каждой такой палате есть спальня и комната отдыха. В этих палатах предусмотрено пребывание помощников и до родов, тогда как раньше отцы или родственники могли сопровождать роженицу только с момента родов.

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