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07:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Высокотехнологичная медпомощь стала доступнее для южноуральцев

На Южном Урале финансирование медицинской помощи увеличилось на 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Как отметила глава регионального ФОМСа Ирина Михалевская, при этом на 700 млн выросла оплата медицинской помощи, оказанной в круглосуточном стационаре, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Также были увеличены объемы оказания сложной и дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи. В первом полугодии ее получили более семи тысяч южноуральцев на сумму свыше одного миллиарда рублей.

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