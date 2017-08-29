Высокотехнологичная медпомощь стала доступнее для южноуральцев
На Южном Урале финансирование медицинской помощи увеличилось на 1 миллиард 200 миллионов рублей.
На Южном Урале финансирование медицинской помощи увеличилось на 1 миллиард 200 миллионов рублей.
Как отметила глава регионального ФОМСа Ирина Михалевская, при этом на 700 млн выросла оплата медицинской помощи, оказанной в круглосуточном стационаре, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Также были увеличены объемы оказания сложной и дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи. В первом полугодии ее получили более семи тысяч южноуральцев на сумму свыше одного миллиарда рублей.