Волгоградцам запретят парковаться на площади Павших борцов 1 сентября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, стоянку авто ограничат с 21:00 1 сентября до 20:00 2 сентября. Добавим, что запрет на парковку будет связан с проведением общественно-массового мероприятия «Автоледи 2017».

Кастинг на конкурс пройдет 31 августа в актовом зале молодежного центра «Лидер» в 16:00. В нем могут принять участи девушки в возрасте 18−30 лет, у которых есть водительские права категории «В» и машина. Заявку можно оставить здесь.