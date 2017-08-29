Волгоградцам запретят парковаться на площади Павших борцов 1 сентября
Автомобилисты не смогут парковать свои машины на площади Павших борцов в границах от улицы Гоголя до улицы Володарского в центре Волгограда в День знаний.
Автомобилисты не смогут парковать свои машины на площади Павших борцов в границах от улицы Гоголя до улицы Володарского в центре Волгограда в День знаний.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, стоянку авто ограничат с 21:00 1 сентября до 20:00 2 сентября. Добавим, что запрет на парковку будет связан с проведением
Кастинг на конкурс пройдет 31 августа в актовом зале молодежного центра «Лидер» в 16:00. В нем могут принять участи девушки в возрасте 18−30 лет, у которых есть водительские права категории «В» и машина. Заявку можно оставить здесь.