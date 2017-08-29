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09:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцам запретят парковаться на площади Павших борцов 1 сентября

Автомобилисты не смогут парковать свои машины на площади Павших борцов в границах от улицы Гоголя до улицы Володарского в центре Волгограда в День знаний.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, стоянку авто ограничат с 21:00 1 сентября до 20:00 2 сентября. Добавим, что запрет на парковку будет связан с проведением общественно-массового мероприятия «Автоледи 2017».

Кастинг на конкурс пройдет 31 августа в актовом зале молодежного центра «Лидер» в 16:00. В нем могут принять участи девушки в возрасте 18−30 лет, у которых есть водительские права категории «В» и машина. Заявку можно оставить здесь.

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