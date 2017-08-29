Южноуральцев призывают жаловаться на денежные поборы в школах

Добровольно-принудительные взносы на ремонт, охрану, учебники, подарки учителям, покупку штор, новых парт, компьютеров и так далее. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом по телефону «горячей линии».

«Цель акции — помочь выявить проблемы в сфере образования, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в надзорные органы», — сообщила заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Челябинской области Елена Шубина.