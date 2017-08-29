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07:57 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральцев призывают жаловаться на денежные поборы в школах

Общественная палата Челябинской области открывает горячую линию «Школьные поборы: незаконные требования или вынужденная мера?».

Добровольно-принудительные взносы на ремонт, охрану, учебники, подарки учителям, покупку штор, новых парт, компьютеров и так далее. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом по телефону «горячей линии».

«Цель акции — помочь выявить проблемы в сфере образования, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в надзорные органы», — сообщила заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Челябинской области Елена Шубина.

Обратиться на «горячую линию» можно по телефонам 8−951−477−61−90 или 266−05−99. Звонки принимаются до 13 сентября. А уже 14 сентября Общественная палата Челябинской области проведет круглый стол по заявленной теме и озвучит полученные данные.

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