Жутких пауков начали находить новосибирцы

«В последнее время то здесь, то там появляются публикации, что каракуртов находят в Новосибирской области и даже в центре города — мол, из-за глобального потепления они пришли в Сибирь и осваивают новые территории. Это вызывает панику», — рассказала изданию «Наука в Сибири» старший научный сотрудник лаборатории систематики беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Галина Азаркина.

Как правило, найденные членистоногие оказываются близкими к каракуртам, принадлежащими к тому же семейству пауками рода Steatoda, которых иначе называют «ложной черной вдовой».

Яд каракуртов относится к нейротоксинам. Если не применить соответствующие меры, то с большой долей вероятности возможен летальный исход. В первые минуты укус практически незаметен, по ощущениям он напоминает «укол» комара. Настоящие симптомы начинают проявляться в промежутке от десяти минут до часа после укуса, когда принимать меры часто уже поздно. Сначала укушенный чувствует ломоту во всем теле, боль становится невыносимой. Потом она спадает, на человека наваливается слабость, у него текут слезы, подступает тошнота, учащается сердцебиение. Затем происходит помутнение сознания. Если вовремя не ввести противоядие, человек может погибнуть.

Стеатод и каракуртов часто путают, потому что внешне они очень похожи — устрашающе выглядящее черное тельце с длинными ногами, на спине — пятнышки. Стеатоды тоже ядовиты, но, в отличие от каракуртов, совершенно не опасны для человека, зачастую они даже не могут прокусить кожу человека, а яд во много раз слабее. У нас встречаются три вида — Стеатода белоточечная, Стеатода двуточечная и Стеатода большая.

Каракурт в нашей стране в основном обитает в южных регионах. Самая северная граница распространения каракуртов — Омская область (это та же 55-ая широта, что и у Новосибирска, однако там более сухо). В последние годы ученые отмечают устойчивую популяцию каракуртов в окрестностях Павлодара (Казахстан). По словам Галины Азаркиной, сейчас в Сибири опасных для жизни человека пауков нет.