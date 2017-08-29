Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
13Умерла Вера Глаголева
07:59 (мск), источник: VN.ru

Жутких пауков начали находить новосибирцы

Тревогу бьют жители Новосибирской области — они находят в окрестностях необычных пауков и принимают их за каракурта, чей яд смертелен для человека. Хотя на самом деле это похожие на него, но гораздо более безобидные пауки рода Steatoda — аборигенные обитатели местных полей.

«В последнее время то здесь, то там появляются публикации, что каракуртов находят в Новосибирской области и даже в центре города — мол, из-за глобального потепления они пришли в Сибирь и осваивают новые территории. Это вызывает панику», — рассказала изданию «Наука в Сибири» старший научный сотрудник лаборатории систематики беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Галина Азаркина.

Как правило, найденные членистоногие оказываются близкими к каракуртам, принадлежащими к тому же семейству пауками рода Steatoda, которых иначе называют «ложной черной вдовой».

Яд каракуртов относится к нейротоксинам. Если не применить соответствующие меры, то с большой долей вероятности возможен летальный исход. В первые минуты укус практически незаметен, по ощущениям он напоминает «укол» комара. Настоящие симптомы начинают проявляться в промежутке от десяти минут до часа после укуса, когда принимать меры часто уже поздно. Сначала укушенный чувствует ломоту во всем теле, боль становится невыносимой. Потом она спадает, на человека наваливается слабость, у него текут слезы, подступает тошнота, учащается сердцебиение. Затем происходит помутнение сознания. Если вовремя не ввести противоядие, человек может погибнуть.

Стеатод и каракуртов часто путают, потому что внешне они очень похожи — устрашающе выглядящее черное тельце с длинными ногами, на спине — пятнышки. Стеатоды тоже ядовиты, но, в отличие от каракуртов, совершенно не опасны для человека, зачастую они даже не могут прокусить кожу человека, а яд во много раз слабее. У нас встречаются три вида — Стеатода белоточечная, Стеатода двуточечная и Стеатода большая.

Каракурт в нашей стране в основном обитает в южных регионах. Самая северная граница распространения каракуртов — Омская область (это та же 55-ая широта, что и у Новосибирска, однако там более сухо). В последние годы ученые отмечают устойчивую популяцию каракуртов в окрестностях Павлодара (Казахстан). По словам Галины Азаркиной, сейчас в Сибири опасных для жизни человека пауков нет.

Однако исключения все-таки случаются: в особо теплые сезоны каракурты могут в единичных случаях появляться в Новосибирской области. В 2003 году каракурты были впервые обнаружены в нашем регионе. К тому же «черные вдовы» способны успешно зимовать в теплых подвалах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
1 сентября впервые начнется с урока истории Новосибирской области
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Президент США верит в нормализацию отношений с Россией
Киев законодательно определит Россию как «страну-агрессора»
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
В сети посмеялись над "промазавшей" по Японии Северной Кореей
Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам России
У Марка Цукерберга родилась дочь Август
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь