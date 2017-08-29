Аналитики: 99% пермяков мечтают работать из дома
На деле позволить себе «удалёнку» могут лишь 11%
На деле позволить себе «удалёнку» могут лишь 11%
Пермякам надоели душные офисы и «полжизни» в пробках. Абсолютное большинство мечтает работать на «удалёнке».
По данным опроса, 99% пермяков хотели бы иметь возможность работать из дома. Портал Зарплата.ру выяснил, что именно привлекает пермяков в удаленной работе, и готовы ли они пожертвовать своей зарплатой.
На момент опроса 11% работающих пермяков отметили, что уже работают удаленно.
Больше всего горожан привлекает возможность не тратить время на дорогу (81%), решать днём свои дела (74%), экономить на проезде (51%).
Для каждого пятого пермяка несомненным плюсом удаленной работы является возможность обедать дома, а еще ходить дома в пижаме и не бриться. 15% не хотят общаться с коллегами лично, а из дома готовы вести рабочую переписку.
Среди свободных ответов пермяков: «работа из дома позволит смотреть за ребенком», «нет контроля со стороны начальства», «не нужно рано вставать». А еще несколько респондентов отметили, что
39% опрошенных пермяков считают, что удаленные сотрудники зарабатывают меньше, чем другие, а 21%, напротив, думают, что работа из дома позволит им повысить зарплату.
Несмотря на желание пермяков осесть дома, 45% из них не готовы перейти на удаленную работу, если уровень их зарплаты сократится. А вот 50% согласятся на такие условия, если их доход сократится не больше, чем на четверть.