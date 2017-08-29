Аналитики: 99% пермяков мечтают работать из дома

Пермякам надоели душные офисы и «полжизни» в пробках. Абсолютное большинство мечтает работать на «удалёнке».

По данным опроса, 99% пермяков хотели бы иметь возможность работать из дома. Портал Зарплата.ру выяснил, что именно привлекает пермяков в удаленной работе, и готовы ли они пожертвовать своей зарплатой.

На момент опроса 11% работающих пермяков отметили, что уже работают удаленно.

Больше всего горожан привлекает возможность не тратить время на дорогу (81%), решать днём свои дела (74%), экономить на проезде (51%).

Для каждого пятого пермяка несомненным плюсом удаленной работы является возможность обедать дома, а еще ходить дома в пижаме и не бриться. 15% не хотят общаться с коллегами лично, а из дома готовы вести рабочую переписку.

Среди свободных ответов пермяков: «работа из дома позволит смотреть за ребенком», «нет контроля со стороны начальства», «не нужно рано вставать». А еще несколько респондентов отметили, что из-за инвалидности могут работать только из дома.

39% опрошенных пермяков считают, что удаленные сотрудники зарабатывают меньше, чем другие, а 21%, напротив, думают, что работа из дома позволит им повысить зарплату.