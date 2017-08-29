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08:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы подтвердила перенос Дня знаний на 1 сентября

Ранее об этом сообщили в министерстве образования.

В столице Башкирии новый учебный год начнется в пятницу, 1 сентября. Эту информацию на оперативном совещании в мэрии подтвердил первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов. По словам чиновника, такое решение было принято в связи с тем, что по всей России должно быть организовано единой образовательное пространство.

— Я попрошу уделить особое внимание безопасности детей, — отметил Хусаинов.

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В Башкирии торжественные линейки ко Дню знаний пройдут 1 сентября

В 2017 году первый день сентября совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. В Башкирии этот день — выходной и поэтому торжественные линейки было решено перенести на 4 сентября. Это решение вызвало недовольство Ирека Ялалова — мэра Уфы. Глава администрации потребовал провести опрос населения, который вновь показал победу варианта «4 сентября». Последнюю точку в споре поставило министерство образования Башкирии, которое рекомендовало школам провести торжественные линейки 1 сентября.

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