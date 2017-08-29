Мэрия Уфы подтвердила перенос Дня знаний на 1 сентября

В столице Башкирии новый учебный год начнется в пятницу, 1 сентября. Эту информацию на оперативном совещании в мэрии подтвердил первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов. По словам чиновника, такое решение было принято в связи с тем, что по всей России должно быть организовано единой образовательное пространство.
— Я попрошу уделить особое внимание безопасности детей, — отметил Хусаинов.
В 2017 году первый день сентября совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. В Башкирии этот день — выходной и поэтому торжественные линейки было решено перенести на 4 сентября. Это решение вызвало недовольство Ирека Ялалова — мэра Уфы. Глава администрации потребовал провести опрос населения, который вновь показал победу варианта «4 сентября». Последнюю точку в споре поставило министерство образования Башкирии, которое рекомендовало школам провести торжественные линейки 1 сентября.