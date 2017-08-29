Мэрия Уфы подтвердила перенос Дня знаний на 1 сентября

В столице Башкирии новый учебный год начнется в пятницу, 1 сентября. Эту информацию на оперативном совещании в мэрии подтвердил первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов. По словам чиновника, такое решение было принято в связи с тем, что по всей России должно быть организовано единой образовательное пространство.