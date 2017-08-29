Осень близко: в Башкирии прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду
В МЧС республики предупреждают об опасности.
В МЧС республики предупреждают об опасности.
Сегодня, 29 августа, порывы ветра в Башкирии усилятся до 17 метров в секунду.
Кажется, что в республике заканчиваются единственный теплый месяц этого лета. Так, уже сегодня в Башкирию пришли дожди, грозы и переменная облачность. Кроме того, не обойдется и без шквалистого
Вечером и утром на дорогах возможно ухудшение видимости
В МЧС Башкирии в очередной раз предупреждают, что прятаться от дождя и ветра под неустойчивыми конструкциями смертельно опасно.