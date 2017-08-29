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07:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Осень близко: в Башкирии прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду

В МЧС республики предупреждают об опасности.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 64% 765 мм рт. ст. 4 м/с

Сегодня, 29 августа, порывы ветра в Башкирии усилятся до 17 метров в секунду.

Кажется, что в республике заканчиваются единственный теплый месяц этого лета. Так, уже сегодня в Башкирию пришли дожди, грозы и переменная облачность. Кроме того, не обойдется и без шквалистого северо-западного ветра.

Вечером и утром на дорогах возможно ухудшение видимости из-за тумана.

В МЧС Башкирии в очередной раз предупреждают, что прятаться от дождя и ветра под неустойчивыми конструкциями смертельно опасно.

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