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09:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На правом берегу Красноярска зафиксировали опасное загрязнение воздуха

Проблемы наблюдаются на правобережье днем во вторник, 29 августа.

В Красноярске минувшей ночью наблюдали опасное загрязнение воздуха. Датчики зафиксировали сильное загрязнение в Октябрьском, Свердловском и Кировском районах краевого центра. Такую информацию опубликовали общественники из проекта «Красноярск. Небо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Около 23:00 датчики показали «сильное загрязнение» в Октябрьском, Железнодорожном и Кировском районе, «среднее» — в Свердловском: концентрация загрязняющих веществ в воздухе составила 65, 68, 35 и 83 мкг/м³. Норма — 35 мкг. К полуночи в Свердловском районе фиксировалось «сильное загрязнение».

Проблемная ситуация сложилась на правобережье и днем во вторник, 29 августа. В настоящий момент датчики в Кировском районе показывают концентрацию загрязняющих веществ 50 мкг/м³, что оценивается как «среднее загрязнение».

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