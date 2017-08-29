На правом берегу Красноярска зафиксировали опасное загрязнение воздуха
Проблемы наблюдаются на правобережье днем во вторник, 29 августа.
Проблемы наблюдаются на правобережье днем во вторник, 29 августа.
В Красноярске минувшей ночью наблюдали опасное загрязнение воздуха. Датчики зафиксировали сильное загрязнение в Октябрьском, Свердловском и Кировском районах краевого центра. Такую информацию опубликовали общественники из проекта «Красноярск. Небо».
Около 23:00 датчики показали «сильное загрязнение» в Октябрьском, Железнодорожном и Кировском районе, «среднее» — в Свердловском: концентрация загрязняющих веществ в воздухе составила 65, 68, 35 и 83 мкг/м³. Норма — 35 мкг. К полуночи в Свердловском районе фиксировалось «сильное загрязнение».
Проблемная ситуация сложилась на правобережье и днем во вторник, 29 августа. В настоящий момент датчики в Кировском районе показывают концентрацию загрязняющих веществ 50 мкг/м³, что оценивается как «среднее загрязнение».