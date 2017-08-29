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08:11 (мск), источник: VN.ru

1 сентября впервые начнется с урока истории Новосибирской области

В первых числах сентября в школах состоятся уроки истории области. Такое поручение 28 августа на аппаратном совещании дал губернатор Владимир Городецкий.

На уроки будут приглашены ведущие новосибирские ученые-историки из Института археологии и этнографии, Института истории СО РАН, Новосибирского государственного университета и Новосибирского государственного педагогического университета.

— В год 80-летия Новосибирской области особое внимание должно уделяться популяризации истории региона, прежде всего среди молодежи и школьников, — подчеркнул Владимир Городецкий. — Уроки истории должны стать одной из интересных особенностей, «изюминок» подготовки к юбилею области. Жители области, особенно молодые новосибирцы, должны знать историю своего города и района, должны гордиться ей.

В целях более глубокого и интересного изучения истории родного региона губернатор поручил максимально широко в образовательных учреждениях провести презентацию учебника «История Новосибирской области».

Это уникальное учебное пособие в начале нового учебного года поступит во все школы региона. Мероприятия, связанные с его презентацией, пройдут в школах с 1 по 14 сентября.

Напомним, что в июне 2017 года глава региона провел рабочую встречу с авторами учебника и рабочей группой по его подготовке. В ходе встречи авторы презентовали рукопись учебного пособия и макет обложки, о чем сообщал VN.ru.

Уникальный учебник «История Новосибирской области» поступит во все региональные школы к сентябрю — в год празднования 80-летнего юбилея Новосибирской области. Учебное пособие отражает многофакторный характер исторического процесса, раскрывая такие его стороны, как экономика, внутренняя и внешняя политика государства, взаимоотношения власти и общества, социальная стратификация, общественные представления и повседневная жизнь людей, военное дело и защита Отечества, развитие науки, образования, духовной и художественной культуры.

Создать новый учебник для школьников решили по причине отсутствия современного пособия, рассказывающего об истории Новосибирской области с древнейших времен и до наших дней.

— Проделана величайшая работа — для того, чтобы создать это учебное пособие, объединены усилия многих людей. Начало нового учебного года — уникальная возможность представить итоги этой работы. Это будет ярким событием для юных новосибирцев, — сказал Владимир Городецкий.

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1 сентября впервые начнется с урока истории Новосибирской области
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