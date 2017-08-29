Военные выходят на передовицу
Газету «Красная звезда» готовят к переформатированию.
Газету «Красная звезда» готовят к переформатированию.
Как стало известно «Ъ», Минобороны РФ задумалось о перезапуске газеты «Красная звезда», выпускающейся под эгидой ведомства с 1923 года. По данным «Ъ», министерство планирует повысить читаемость издания и значительно расширить его аудиторию: упор будет сделан на эксклюзивность контента. В перспективе речь может пойти о создании отдельного холдинга, который объединит на своей базе все печатные СМИ ведомства.
О том, что Минобороны РФ собирается перезапустить работу газеты «Красная звезда», «Ъ» сообщили несколько офицеров центрального аппарата ведомства. По их словам, разработка концепции ведется на протяжении нескольких месяцев: как ожидается, эта работа будет завершена к октябрю, после чего ее представят на утверждение руководству министерства.
Для этого планируется увеличить зарплату сотрудникам издания и привлекать к работе новых журналистов (в том числе окончивших гражданские вузы по специальности): одной из задач станет приведение их зарплат в соответствие с рынком. В перспективе, по данным «Ъ», «Красная звезда» может объединить все печатные издания ведомства (всего их более 20 единиц, в том числе «Боевая вахта», «Военный железнодорожник», «Страж Балтики», «Суворовский натиск»
Газета «Красная звезда», выходящая на данный момент три раза в неделю, была создана решением Политбюро ЦК РКП (б) в ноябре 1923 года как центральный печатный орган наркомата обороны СССР по военным делам (в дальнейшем — Минобороны СССР).
Уже после распада Союза (весной 1992 года) военное ведомство РФ стало официальным учредителем газеты.
По данным «Ъ», до февраля 2017 года за наполнение «Красной звезды» и ее финансовые ресурсы отвечало главное управление по работе с личным составом Минобороны (сейчас возглавляет полковник Михаил Барышев), однако впоследствии издание было структурно закреплено за департаментом информации и массовых коммуникаций (ДИМК; глава —
Основным поводом для решения о перезапуске «Красной звезды» стало желание военных «вернуть газете былое имя», объясняет один из собеседников «Ъ»: в военные годы там публиковались писатели Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Константин Симонов, Андрей Платонов и другие. «Тогда издание было популярным, его читали, оно было
Александра Джорджевич, Иван Сафронов