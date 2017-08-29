Военные выходят на передовицу

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», Минобороны РФ задумалось о перезапуске газеты «Красная звезда», выпускающейся под эгидой ведомства с 1923 года. По данным «Ъ», министерство планирует повысить читаемость издания и значительно расширить его аудиторию: упор будет сделан на эксклюзивность контента. В перспективе речь может пойти о создании отдельного холдинга, который объединит на своей базе все печатные СМИ ведомства.

О том, что Минобороны РФ собирается перезапустить работу газеты «Красная звезда», «Ъ» сообщили несколько офицеров центрального аппарата ведомства. По их словам, разработка концепции ведется на протяжении нескольких месяцев: как ожидается, эта работа будет завершена к октябрю, после чего ее представят на утверждение руководству министерства.

Ее основные направления уже определены, говорит один из собеседников «Ъ»: газета будет предоставлять эксклюзивную информацию о состоянии дел в армии и на флоте, а также возрастет количество интервью с военачальниками.

Для этого планируется увеличить зарплату сотрудникам издания и привлекать к работе новых журналистов (в том числе окончивших гражданские вузы по специальности): одной из задач станет приведение их зарплат в соответствие с рынком. В перспективе, по данным «Ъ», «Красная звезда» может объединить все печатные издания ведомства (всего их более 20 единиц, в том числе «Боевая вахта», «Военный железнодорожник», «Страж Балтики», «Суворовский натиск» и т. д. ), превратившись в полноценный печатный холдинг в статусе ФГБУ.

Газета «Красная звезда», выходящая на данный момент три раза в неделю, была создана решением Политбюро ЦК РКП (б) в ноябре 1923 года как центральный печатный орган наркомата обороны СССР по военным делам (в дальнейшем — Минобороны СССР).



Уже после распада Союза (весной 1992 года) военное ведомство РФ стало официальным учредителем газеты.

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