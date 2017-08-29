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10:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Военные выходят на передовицу

Газету «Красная звезда» готовят к переформатированию.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», Минобороны РФ задумалось о перезапуске газеты «Красная звезда», выпускающейся под эгидой ведомства с 1923 года. По данным «Ъ», министерство планирует повысить читаемость издания и значительно расширить его аудиторию: упор будет сделан на эксклюзивность контента. В перспективе речь может пойти о создании отдельного холдинга, который объединит на своей базе все печатные СМИ ведомства.

О том, что Минобороны РФ собирается перезапустить работу газеты «Красная звезда», «Ъ» сообщили несколько офицеров центрального аппарата ведомства. По их словам, разработка концепции ведется на протяжении нескольких месяцев: как ожидается, эта работа будет завершена к октябрю, после чего ее представят на утверждение руководству министерства.

Ее основные направления уже определены, говорит один из собеседников «Ъ»: газета будет предоставлять эксклюзивную информацию о состоянии дел в армии и на флоте, а также возрастет количество интервью с военачальниками.

Для этого планируется увеличить зарплату сотрудникам издания и привлекать к работе новых журналистов (в том числе окончивших гражданские вузы по специальности): одной из задач станет приведение их зарплат в соответствие с рынком. В перспективе, по данным «Ъ», «Красная звезда» может объединить все печатные издания ведомства (всего их более 20 единиц, в том числе «Боевая вахта», «Военный железнодорожник», «Страж Балтики», «Суворовский натиск» и т. д.), превратившись в полноценный печатный холдинг в статусе ФГБУ.

Газета «Красная звезда», выходящая на данный момент три раза в неделю, была создана решением Политбюро ЦК РКП (б) в ноябре 1923 года как центральный печатный орган наркомата обороны СССР по военным делам (в дальнейшем — Минобороны СССР).

 Уже после распада Союза (весной 1992 года) военное ведомство РФ стало официальным учредителем газеты.

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По данным «Ъ», до февраля 2017 года за наполнение «Красной звезды» и ее финансовые ресурсы отвечало главное управление по работе с личным составом Минобороны (сейчас возглавляет полковник Михаил Барышев), однако впоследствии издание было структурно закреплено за департаментом информации и массовых коммуникаций (ДИМК; глава — генерал-майор Игорь Конашенков). По словам собеседников «Ъ», тогда ДИМК стал курировать наполнение полос и участвовать в разработке контента. Сейчас «Красная звезда» выходит три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу на восьми полосах (в пятничном номере отдельная полоса посвящена региональным новостям). С августа 1998 года главным редактором газеты является Николай Ефимов.

Основным поводом для решения о перезапуске «Красной звезды» стало желание военных «вернуть газете былое имя», объясняет один из собеседников «Ъ»: в военные годы там публиковались писатели Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Константин Симонов, Андрей Платонов и другие. «Тогда издание было популярным, его читали, оно было по-настоящему общенациональным, — говорит источник “Ъ”.— В российской истории “Красной звезды” отдачи от публикаций было не так уж много. С развитием интернета речи о конкуренции с другими информационными ресурсами вообще не шло». До последнего времени газета специализировалась в основном на освещении официальных и торжественных событий: например, в мае был выпущен большой материал, приуроченный ко дню рождения министра обороны Сергея Шойгу. Сейчас формат начал меняться. Например, вчера газета вышла с эксклюзивным материалом о рабочей поездке первого замминистра обороны Руслана Цаликова в Новороссийск. Там, по информации издания, он сообщил, что модернизация базы ВМФ РФ в Севастополе начнется в 2019 году. На новость ссылались ведущие федеральные СМИ.

Александра Джорджевич, Иван Сафронов

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