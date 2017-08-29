Пропавшие из детсада в Алматы мальчики нашлись
Мальчики из детского сада № 28, о пропаже которых накануне заявляли пользователи соцсетей, нашлись. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Мальчики из детского сада № 28, о пропаже которых накануне заявляли пользователи соцсетей, нашлись. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
В рассылке сообщалось, что дети вышли за территорию детского сада, находящегося в районе улиц Толе би и Момышулы.
«Сразу же воспитатель выбежала за ворота, нашла. Они открыли калитку и за воротами сидели, цветы рвали. К моменту прибытия полиции дети уже были на месте», — рассказала Азирбек.